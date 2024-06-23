Что добавить в тесто на чебуреки, чтобы они получились хрустящими и не впитывали масло: очень простой ингредиент

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Что добавить в тесто на чебуреки, чтобы они получились хрустящими и не впитывали масло: очень простой ингредиент

Залог идеальных чебуреков – это сочная мясная начинка, из которой вытекает сок. Также очень важно уделить особое внимание тесту. Для того, чтобы оно получилось хрустящим и не впитывало много масла, обязательно добавьте в тесто один простой ингредиент.

Идея приготовления идеальных хрустящих чебуреков опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram. В тесто обязательно нужно добавить водку.

Что добавить в тесто на чебуреки, чтобы они получились хрустящими и не впитывали масло: очень простой ингредиент

Ингредиенты для теста:

  • теплая вода – 200 мл
  • соль – 1 ч.л.
  • сахар – 0.5 ч.л.
  • водка – 4 ст.л.
  • яйца –1 шт.
  • масло – 6 ст.л.
  • мука – 2.5 стакана в начале+1.5 стакана в конце

Ингредиенты для начинки:

Что добавить в тесто на чебуреки, чтобы они получились хрустящими и не впитывали масло: очень простой ингредиент
  • фарш – 400-500 г
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 3-4 зубчика
  • помидор – 1 порезанный
  • соль, перец

Способ приготовления:

Что добавить в тесто на чебуреки, чтобы они получились хрустящими и не впитывали масло: очень простой ингредиент

1. Замешать тесто. Должно быть мягкое, как на пельмени.

2. Отложить на час под полотенце.

Что добавить в тесто на чебуреки, чтобы они получились хрустящими и не впитывали масло: очень простой ингредиент

3. Сформировать шарики. Выходит примерно 12 чебуреков.

Что добавить в тесто на чебуреки, чтобы они получились хрустящими и не впитывали масло: очень простой ингредиент

4. Смешайте все для начинки.

Что добавить в тесто на чебуреки, чтобы они получились хрустящими и не впитывали масло: очень простой ингредиент

5. Слепить чебуреки.

Что добавить в тесто на чебуреки, чтобы они получились хрустящими и не впитывали масло: очень простой ингредиент

6. Жарить на разогретой сковороде с двух сторон.

Что добавить в тесто на чебуреки, чтобы они получились хрустящими и не впитывали масло: очень простой ингредиент

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