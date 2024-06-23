Залог идеальных чебуреков – это сочная мясная начинка, из которой вытекает сок. Также очень важно уделить особое внимание тесту. Для того, чтобы оно получилось хрустящим и не впитывало много масла, обязательно добавьте в тесто один простой ингредиент.

Идея приготовления идеальных хрустящих чебуреков опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram. В тесто обязательно нужно добавить водку.

Ингредиенты для теста:

теплая вода – 200 мл

соль – 1 ч.л.

сахар – 0.5 ч.л.

водка – 4 ст.л.

яйца –1 шт.

масло – 6 ст.л.

мука – 2.5 стакана в начале+1.5 стакана в конце

Ингредиенты для начинки:

фарш – 400-500 г

лук – 1 шт.

чеснок – 3-4 зубчика

помидор – 1 порезанный

соль, перец

Способ приготовления:

1. Замешать тесто. Должно быть мягкое, как на пельмени.

2. Отложить на час под полотенце.

3. Сформировать шарики. Выходит примерно 12 чебуреков.

4. Смешайте все для начинки.

5. Слепить чебуреки.

6. Жарить на разогретой сковороде с двух сторон.

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