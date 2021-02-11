Меню на Китайский новый год: история, поверья, рецепты

Приближается Китайский Новый год: в Азии этот праздник отмечают во второе новолуние после зимнего солнцестояния. В 2021-м году Китайский Новый год наступит 12 февраля в 03:05 по пекинскому времени и 11 февраля в 21:05 по Киеву.

Ранее OBOZREVATEL уже рассказывал, историю праздника и делился обычаями и обрядами празднования. Сегодня FoodOboz рассказывает о традиционном новогоднем меню в странах Азии, а также делится рецептами приготовления азиатских блюд.

В китайском языке слово "рыба" созвучно со словом "достаток". Источник: delicious.com.au

Рыба

Обязательное блюдо на праздничном столе в Китайский Новый год. Все дело в том, что в китайском языке слово "рыба" созвучно со словом "достаток" и китайцы свято верят, что если на праздничном столе есть блюда из рыбы, то новый год обязательно принесет прибыль и процветание. Кроме того, если верить китайским народным поверьям, то если под конец года в доме имеется достаток, то в следующем году семью ждет еще большее изобилие.

Чаще всего на праздничном столе можно встретить рыбу, приготовленную на пару. А вот выбор рыбы зависит от созвучия ее названия с благоприятными пожеланиями:

Карась : первый иероглиф в слове "карась" звучит как китайское слово "удача". Поэтому считается, что карась на праздничном столе принесет удачу в следующем году.

Карп : первая часть китайского слова "карп" произносится так же, как и слово "подарок". Блюда из карпа на новогоднем столе означает пожелание благосостояния.

Сом: китайское слово "сом" созвучно со словосочетанием "годовой избыток". А это в свою очередь означает, что блюда из сома принесут вам целый год изобилия.

Мы предлагаем приготовить шашлык из сома, запеченого в духовке карпа, а также маринованного карася.

Чем больше пельменей ты съешь, тем больше денег заработаешь в будущем году. Источник: YouTube

Пельмени

Китайские пельмени цзяоцзы – еще одно обязательное блюдо на новогоднем столе. Все дело в том, что китайские пельмени формой напоминают традиционные лодкообразные слитки серебра, которые были в обращении в Китае до денежной реформы прошлого века. Отсюда, собственно, пошло поверье: чем больше пельменей ты съешь на Новый Год, тем больше денег ты заработаешь в будущем году.

Пельмени обычно готовят всей семьей накануне Нового Года: для начинки мелко рубят мясо и овощи, заворачивая все в рисовое тесто. А потом варят, жарят, запекают или готовят на пару. Самые популярные начинки – свиной и куриный фарш, мелко нарезанные креветки или рыба, рубленая говядина и овощи.

Рецепт китайских пельменей можно посмотреть здесь.

Жареные спринг-роллы символизируют слитки золота. Источник: dinnerthendessert.com

Спринг-роллы

Рулетики из рисовой бумаги с разнообразной начинкой называют "спринг-роллами" так как это тоже одно из традиционных блюд Китайского Нового Года, который китайцы называют Праздником весны.

Рулетики называются чуньцзюань, блюдо особенно популярно на востоке Китая: в провинциях Цзянси, Цзянсу, Шанхай, Фуцзянь, городах Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Гонконг. Начинкой может быть мелко рубленное мясо, овощи и морепродукты: все это заворачивают в тонкое рисовое тесто, и затем обжаривают до хрустящей корочки. Рулетики получаются красивого золотистого цвета и напоминают золотые слитки. Съесть это блюдо на праздник означает финансовое благополучие в новом году.

Рецепт спринг-роллов можно посмотреть здесь: даем базовый рецепт с креветками, который можно есть в необжаренном виде (так сказать, ЗОЖ-вариант). Если же вы хотите "золотые слитки", просто обжарьте роллы в большом количестве растительного масла до аппетитного хруста.

Угощая рисовым пирогом, китайцы желают процветания и повышения уровня жизни. Источник: freshfromthe.com

Рисовый пирог

Пирог няньгао на новогоднем столе в Китае символизирует пожелание процветания в бизнесе. В китайском языке название "няньгао" созвучно с фразой, которая означает "подниматься все выше с каждым годом". Поэтому китайцы уверены, что это блюдо приносит удачу в новом году и, угощая пирогом друзей и родных, желают процветания бизнеса и повышения уровня жизни.

Готовится пирог из клейкой рисовой муки, сахара, каштанов, китайских фиников и листьев лотоса. Редакция FoodOboz на аутентичность не претендует, поэтому предлагает приготовить рисовый пудинг или запеканку из риса: и то, то попадает можно отнести к рисовому пирогу.

Лапша – символ долголетия на новогоднем столе. Источник: howdaily.com

Лапша

Лапша на новогоднем столе в Китайский Новый год символизирует пожелание долгой счастливой жизни. В Северном Китае блюдо принято есть не только в Новый Год, но и на свадьбах и днях рождениях – таким образом молодоженам и именинникам желают долгих лет жизни.

Эта лапша, как правило, длиннее обычной, ее не разрезают на более короткие части, ведь чем длиннее лапшу ты съешь, тем длиннее будет твоя жизнь. Лапшу долголетия в Новый год китайцы могут как поджарить и подавать на тарелке, так и отварить и подать в миске с бульоном.

Все рецепты лапши можно посмотреть здесь.

Помело символизирует бесконечное процветание. Источник: healthline.com

Фрукты

Традиционными новогодними фруктами китайцы считают мандарины, апельсины и помело: круглая форма и "золотые" цвета фруктов символизируют наполненность и богатство.

Помимо этого большое значение имеет названия этих фруктов. Мандарины и апельсины по народным поверьям приносят удачу и благосостояние: оба слова в китайском языке звучат точно так же, как и слово "успех", а один из способов написания слова "мандарин" содержит иероглиф "удача".

А вот помело символизирует бесконечное процветание: китайское название цитруса по звучанию напоминает слово "обладать". Поэтому китайцы уверены, что чем больше помело съесть, тем больше богатства в новом году оно принесет.

Рецептов не будет, просто покупайте свежие фрукты. Вкусно и полезно: цитрусы – отличная профилактика для иммунитета.

Рисовые шарики танъюань. Источник: sbs.com.au

Сладкие рисовые шарики

Рисовые шарики танъюань – главное блюдо на Праздник Фонарей, который считается последним днем новогодних гуляний. Танъюань чем-то напоминают японские конфеты мочи (или, как их еще называют, моти), разница между ними лишь в том, что танъюань подают горячими, только что сваренными.

Название блюда, а также круглая форма десерта символизирует единение семьи за общим столом, воссоединение близких людей в праздник. Пожелание, связанное с рисовыми шариками, звучит как "Счастливого воссоединения семьи!".

Блюдо готовят из рисового теста с разнообразными начинками внутри. Одна из самых популярных начинок – сладкая красная бобовая паста, которую готовят из бобов адзуки: она нежной кремовой консистенции с приятной легкой сладостью.

Для теста:

рисовая мука – 120 г

пшеничный или кукурузный крахмал – 15 г

белый сахар – 8 г

соль – щепотка

сливочное масло – 5 г

горячая вода (кипяток) – 90 мл

Для начинки:

паста из бобов адзуки Хун Доу Ша – 220 г

рисовая мука – горсть (для присыпки)

В миску насыпать рисовую муку, добавить щепотку соли, сахар и крахмал. Перемешать и круговыми движениями тонкой струйкой поверх мучной смеси влить кипяток. Затем ложкой или бамбуковыми палочками быстро перемешать содержимое миски: должна получиться рыхлая комковатая масса. Немного остудить смесь. Когда масса станет теплой (но не холодной), замесить тесто до гладкости и однородности. Сформировать из теста шар, сделать углубление, куда положить размягченное сливочное масло. Снова замесить тесто. Вымешивать до тех пор, пока сливочное масло полностью не впитается. Тесто должно стать белым, гладким и эластичным. Разделить тесто на кусочки весом около 15 грамм. Сформировать из каждого кусочка шарик. Стол присыпать рисовой мукой, выложить бобовую пасту и раскатать колбаской. Разделить колбаску на равные части. Из каждого отрезка пасты сформировать небольшой шарик. Чтобы паста не липла к рукам, катать ее в муке и лепить припыленными мукой руками. Поместить начинку в кусочки теста. Для этого нужно шар из теста расплюснуть на ладони, положить во внутрь начинку и скатать один плотный шар. Шарики из теста слегка обвалять в муке, выложить в кастрюлю с кипящей водой. Довести до кипения, уменьшить огонь и варить еще минуты три, пока шарики не всплывут на поверхность. Готовые шарики подавать в пиале с водой, в которой они варились. Воду употреблять не нужно, ее подают только для того, чтобы шарики не слипались в тарелке.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что на Китайский Новый год можно сделать оберег для укрепления здоровья: астролог Эфа Форина предложила авторский ритуал, для которого потребуется два новых полотенца и 5 мандаринов.

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