Качественные сладости в СССР были настоящим дефицитом. Вместо шоколада были леденцы на палочке, а также кисель в брикетах, мятные палочки, фруктовые подушечки.

Редакция FoodOboz делится информацией, какие сладости были в СССР вместо конфет и были ли они вкусными.

1. Леденцы на палочке

Видео дня

Это были очень сладкие, простые в приготовлении домашние конфеты, основа которых – сахар. Очень часто во время приготовлении он горел и конфеты были с привкусом жженого сахара.

2. Сгущенное молоко

Этот продукт можно было купить без проблем, и он был вкусный и качественный. Его любили как дети, так и взрослые.

3. Фруктовые подушечки

Они по вкусу были похожи на мармелад с повидлом. Могли быть присыпаны сахаром или сахарной пудрой.

4. Ягодный кисель в брикетах

По составу он был абсолютно безопасен, так как состоял из сухого ягодного сока, сахара и крахмала. Дети ели этот продукт вместо конфет, просто грызли сухим.

5. Ириски

Это были самые популярные конфеты, которые были очень бюджетными и вкусными. Единственным минусом было то, чтобы они очень жесткими.

Также на OBOZREVATEL сообщалось, какие пищевые привычки из СССР есть у каждого из нас и сейчас.