Что ели дети в СССР вместо конфет: топ-5 самых популярных сладостей
Качественные сладости в СССР были настоящим дефицитом. Вместо шоколада были леденцы на палочке, а также кисель в брикетах, мятные палочки, фруктовые подушечки.
Редакция FoodOboz делится информацией, какие сладости были в СССР вместо конфет и были ли они вкусными.
1. Леденцы на палочке
Это были очень сладкие, простые в приготовлении домашние конфеты, основа которых – сахар. Очень часто во время приготовлении он горел и конфеты были с привкусом жженого сахара.
2. Сгущенное молоко
Этот продукт можно было купить без проблем, и он был вкусный и качественный. Его любили как дети, так и взрослые.
3. Фруктовые подушечки
Они по вкусу были похожи на мармелад с повидлом. Могли быть присыпаны сахаром или сахарной пудрой.
4. Ягодный кисель в брикетах
По составу он был абсолютно безопасен, так как состоял из сухого ягодного сока, сахара и крахмала. Дети ели этот продукт вместо конфет, просто грызли сухим.
5. Ириски
Это были самые популярные конфеты, которые были очень бюджетными и вкусными. Единственным минусом было то, чтобы они очень жесткими.
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