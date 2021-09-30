Что есть, чтобы не умереть с голода во время диеты?

Майже 20 тисяч переглядів на моїй колонці "Як втратити 26 кг, проте не втратити здоровий глузд" спричинили ажіотаж і читачі почали цікавитись, а що ж тоді їсти, якщо все найсмачніше треба виключити: солодке, вироби з борошна, перероблене м’ясо?

Перевірено власним досвідом, що корисна їжа буває смачною!

Отже, ми їмо:

1. Білкова їжа: м’ясо, риба, яйця.

Курка, індичка, яловичина (краще телятина), нежирна риба (хек, минтай), морепродукти. Свинину ліпше не вживати, або ж виключно домашню в невеликих кількостях.

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Взагалі білок майже не відкладається в жири, тому їжте практично без обмежень. Головне — готуйте самі, не купуйте в супермаркетах готове.

2. Складні (комплексні, повільні) вуглеводи: каши, овочі.

Каши варимо з таких круп: гречка, пшоно, бурий (не шліфований) рис. В кожен прийом їжі треба вживати різні овочі — в них багато клітковини, а вона гальмує підняття рівня цукру в крові, що якраз критично для того, щоб не відкладалися жири в організмі. А от картоплю не вживаємо — в ній забагато крохмалю і майже немає клітковини.

3. Жири: насіння, горіхи.

Жири краще вживати рослинного походження, тому їмо насіння гарбуза, льону, маку, чіа, чорний кунжут. З горіхів: грецькі, кеш’ю, ліщина, мигдаль; по суті будь-які, орім арахісу. Єдине, не багато — не більше 40 грамів на день, бо жири в цілому дуже калорійні.

Обов’язково вживаємо різні спеції: куркума, орегано, кмин (зіра) суміші перців, сушені трави — французькі, італійської, тощо. У спеціях різні корисні речовини. І вони нададуть просто чудові смаки всім вашим стравам. :)

Можна вживати бобові — горох, квасоля, нут, маш. З бобів я відкрив для себе сочевицю — дуже смачна з неї каша або суп; але краще зелена, а не жовта.

Їмо гриби — свіжі та сушені.

Обов’язково вживаємо до кожного прийому їжі зелень (кріп, петрушка, селера, базилік тощо), різні водорості.

Салати заправляємо нерафінованою оливковою олією (соняшникову не вживаємо) — вона багата на омегу-9.

Смажимо все на рафінованій кокосовій олії або на смальці (заздалегідь розтоплюємо свинячий жир, охолоджуємо і тримаємо в холодильнику). В крайньому випадку на рафінованій оливковій, але це більше як виключення.

Фрукти обмежуємо — якийсь один на день, після основного прийому їжі. Найкраще яблуки — в них багато клітковини. Чим кисліший фрукт, тим краще.

Оскільки фрукти обмежуємо, то вживаємо ягоди: шовковиця, чорниця, лохина, малина — чим ягода більш чорна, тим для нас краща.

Ну і, звичайно, не забуваємо про одне з головних правил поєднання продуктів в один прийом їжі, про який я писав у першій публікації.

Для більшого ефекту схуднення робимо два білкові дні на тиждень, взагалі не вживаємо вуглеводів та жирів. Один день робимо без їжі — п’ємо тільки воду.

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Вам все вдасться, не сумнівайтеся! :)

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