Похудевшая на 22 кг Мозговая показала, что ест для поддержания формы. Фото
Известному украинскому продюсеру Елене Мозговой удалось сбросить 22 килограмма всего за полгода. Даже с травмированным хребтом и коленом она смогла достичь отметки 63 на весах (стартовала с 85 кг). И это, конечно, большая работа, частью которой было правильное питание.
Пользователи начали интересоваться, что при этом ест продюсер. Идеей простого в приготовлении и очень полезного бутерброда Алена Мозговая поделилась на своей странице в Facebook.
Ингредиенты для полезного бутерброда:
домашнее сливочное масло
немного гималайской соли
кресс-салат.
Такой бутерброд прекрасно сочетается с чашкой кофе.
А если вы предпочитаете полезные, но сытные перекусы, замечательной идеей будет приготовить брускету с авокадо.
Идея опубликована на странице iman_kitchen в Instagram.
Ингредиенты:
авокадо – 1 шт
помидор – 1 шт
немного красного лука
лимонный сок – 0.5 ч.л
зелень петрушки
батон
чеснок
соль, перец – по вкусу (по желанию можно добавить острый стручковый)
масло подсолнечное или оливковое
Способ приготовления:
1. Авокадо, помидор, лук порезать маленькими кубиками.
2. Добавить соль, перец, зелень, чеснок, сбрызнуть лимонным соком.
3. Добавить подсолнечное масло и тщательно перемешать.
4. Намазать приготовленную смесь на тосты.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что еще помогло Елене Мозговой сбросить 22 килограмма.