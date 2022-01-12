Похудевшая на 22 кг Мозговая показала, что ест для поддержания формы. Фото

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
5,9 т.
Похудевшая на 22 кг Мозговая показала, что ест для поддержания формы. Фото

Известному украинскому продюсеру Елене Мозговой удалось сбросить 22 килограмма всего за полгода. Даже с травмированным хребтом и коленом она смогла достичь отметки 63 на весах (стартовала с 85 кг). И это, конечно, большая работа, частью которой было правильное питание.

Пользователи начали интересоваться, что при этом ест продюсер. Идеей простого в приготовлении и очень полезного бутерброда Алена Мозговая поделилась на своей странице в Facebook.

Полезный бутерброд из минимального количества ингредиентов

Ингредиенты для полезного бутерброда:

  • домашнее сливочное масло

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  • немного гималайской соли

  • кресс-салат.

Кресс-салат – микрозелень, которую можно вырастить дома

Такой бутерброд прекрасно сочетается с чашкой кофе.

А если вы предпочитаете полезные, но сытные перекусы, замечательной идеей будет приготовить брускету с авокадо.

Идея опубликована на странице iman_kitchen в Instagram.

Полезные брускеты из авокадо

Ингредиенты:

  • авокадо – 1 шт

  • помидор – 1 шт

  • немного красного лука

  • лимонный сок – 0.5 ч.л

  • зелень петрушки

  • батон

Спелое авокадо для блюда

  • чеснок

  • соль, перец – по вкусу (по желанию можно добавить острый стручковый)

  • масло подсолнечное или оливковое

Способ приготовления:

1. Авокадо, помидор, лук порезать маленькими кубиками.

2. Добавить соль, перец, зелень, чеснок, сбрызнуть лимонным соком.

Помидоры для брускетты

3. Добавить подсолнечное масло и тщательно перемешать.

4. Намазать приготовленную смесь на тосты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что еще помогло Елене Мозговой сбросить 22 килограмма.

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