Известной американской актрисе Дженнифер Энистон в феврале исполнилось 54 года. Но звезда не перестает удивлять поклонников своим непревзойденным внешним видом. Она, кажется, не изменилась с тех пор, когда снималась в легендарном сериале "Друзья". На тот момент женщине было 25.

В одном из интервью для журнала Elle Дженнифер Энистон призналась, что одним из секретов ее красоты является еда. которую она употребляет. И особое внимание следует обратить именно на завтрак.

Для того, чтобы хорошо чувствовать себя весь день, на завтрак нужно обязательно есть сытную белковую пищу. Именно этого принципа придерживается звезда. Но это не обязательно должен быть омлет. Женщина рассказывает, что после пробуждения обязательно пьет теплую воду с лимоном. Затем это может быть полезный протеиновый коктейль.

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Особенно интересна овсянка с белком, которую Дженнифер также любит есть на завтрак. Такому рецепту ее научил бывший муж Джастин Теру: овсянку нужно отварить. И перед самым выключением плиты в нее нужно добавить взбитый венчиком яичный белок. Каша становится очень пышной, нежной и сытной. И, в результате, мы получаем двойную порцию белка, который добавит энергию на весь день.

Вариантом приготовления сытной овсянки с яйцом также поделилась кулинарка Кэтрин Гиллен на странице издания PureWow.

Ингредиенты:

1 стакан овсянки

1 ½ стакана овощного бульона

1 ½ стакана воды

¼ чайной ложки соли (или по вкусу)

1 пучок капусты (приблизительно 4 чашки нарезанных и упакованных)

4 чайные ложки оливкового масла

4 зубчика чеснока

2 больших яйца (для жарки)

хлопья красного перца (для начинки)

Способ приготовления:

1. Смешайте в кастрюле овощной бульон и воду. Доведите до кипения, добавьте овсянку и соль, убавьте огонь, накройте крышкой и варите примерно 15 минут. Снимите с огня и дайте 5 минут настояться.

2. Подготовьте капусту, удалив стебли и нарезав листья полосками. Когда овсянка приготовится – разогрейте 2 чайные ложки оливкового масла в широкой кастрюле. Добавьте чеснок, готовьте около минуты. Добавьте нарезанную капусту и перемешайте. Добавьте ¼ стакана воды, накройте крышкой и дайте капусте вариться 5 минут, периодически помешивая.

3. Снимите капусту с огня и переложите в миску. Добавьте оставшееся оливковое масло и обжарьте яйца по своему вкусу.

4. Выложите овсянку в тарелки. На каждую порцию выложите капусту и жареное яйцо.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, почему у Дженнифер Энистон нет детей. Она призналась, что ее называли эгоисткой.