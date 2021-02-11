Блюда из синей капусты: 7 простых рецептов на каждый день

Зимой, когда рынки не балуют нас обилием сезонных овощей, на рынках и в супермаркетах радуют только две вещи: тыква и синяя капуста.

И если о тыкве мы вам уже рассказывали (по ссылке можно почитать рецепты блюд из тыквы на завтрак, обед и ужин), то сегодня хотим поговорить о синей капусте. Или, как ее еще называют, красночанной.

Редакция FoodOboz рассказывает, что можно приготовить из синей капусты: делимся рецептами супа, салатов, голубцов и веганских стейков из синей капусты, а также рассказываем, как приготовить маринованную синюю капусту и как потушить синюю капусту с яблоками.

Новый взгляд на старые добрые голубцы. Источник: bevcooks.com

Голубцы из синей капусты

синяя капуста – 1 кочан

фарш – 300 г

рис – 50 г

растительное масло – 3 ст. л.

томатный сок – 1 л

соль, перец – по вкусу

Рис отварить до полуготовности. Смешать его с фаршем, посолить, поперчить и хорошо вымешать. В капусте вырезать кочерыжку и опустить в большую кастрюлю с кипящей водой. Варить, пока листья не будут легко сниматься. На дно кастрюли выложить немного сырой шинкованной капусты и добавить растительное масло. Фарш завернуть в листья, свернуть конвертиками и плотно сложить в кастрюлю. Залить томатным соком, довести до кипения. Затем уменьшит огонь до минимума, накрыть крышкой и тушить на медленном огне минут 30-40.

Легкий салат из сезонных зимних овощей. Источник: adashofmegnut.com

Салат из моркови и синей капусты

синяя капуста – четвертинка

белая капуста – четвертинка

морковь – 1 шт.

лимон – четвертинка

растительное масло – 3 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Капусту помыть, тонко нашинковать. Морковь почистить, нарезать тонкой соломкой или натереть на крупной терке. Сложить в миску, посолить, поперчить, хорошо перемешать. Масло смешать с лимонным соком и заправить полученной смесью салат.

Отличный гарнир к мясу. Источник: epicurious.com

Тушеная синяя капуста

синяя капуста – 1 кг

яблоко – 1-2 шт.

лук – 1 шт.

сливочное масло – 2 ст. л.

растительное масло – 2 ст. л.

винный уксус – 3 ст.л.

мед – 3 ст.л.

соль – 1 ч.л.

Капусту помыть, тонко нашинковать. Лук почистить, мелко порубить ножом. В глубокой сковороде растопить сливочное масло. Затем добавить растительное масло и лук. Жарить, помешивая, пока лук не станет мягким. Добавить капусту и нарезанное небольшими кусочками яблоко. Приправить уксусом, солью и медом. Хорошо перемешать. Накрыть крышкой и готовить, периодически помешивая, полтора часа на слабом огне.

Отличное блюдо для тех, кто не ест мяса. Источник: thisseasonstable.com

Стейки из синей капусты

синяя капуста – 1 шт.

соль, перец – по вкусу

растительное масло – 3 ст. л.

чеснок – 2-3 зубчика

Капусту помыть, вытереть насухо, нарезать кольцами. Чеснок почистить, выдавить в растительное масло, помешать. Смазать масляно-чесночной смесью капусту со всех сторон, посыпать солью и перцем. Выложить на устеленный пергаментом или фольгой противень, поставить в нагретую до 200 градусов духовку и запекать 20-25 минут.

Вместо квашеной капусты. Источник: willamettetransplant.com

Маринованная синяя капуста

капуста – 1 шт.

лавровый лист – 3 шт.

перец черный (горошком) – 15 шт.

перец душистый (горошком) – 7 шт.

гвоздика – 7 шт.

корица – 0,5 ч.л

соль – 1,5 ст. л.

сахар – 3 ст. л.

уксус – 250 мл

вода – 0,75 л

растительное масло – 50 мл

Капусту нашинковать, утрамбовать в банку. Сварить маринад. Для этого все ингредиенты сложить в сотейник, довести до кипения и варить, помешивая, около 5 минут. Полученным маринадом залить капусту, дать настояться пару-тройку дней. Хранить в холодильнике.

Салат можно заправить домашним майонезом или сметаной. Источник: fromscratchfast.com

Салат из синей капусты и сладкой кукурузы

синяя капуста – половинка

консервированная кукуруза – 0,5 банки

небольшая красная луковица – 1 шт.

соль, перец – по вкусу

домашний майонез – 2 ст. л.

Капусту тонко нашинковать. Сложить в миску, посыпать солью, помять руками, чтобы она дала сок. Лук почистить, нарезать тонкими полукольцами, добавить к капусте. Добавить кукурузу, поперчить и заправить домашним майонезом.

Рецепты домашнего майонеза можно посмотреть здесь.

Яркий согревающий крем-суп. Источник: tastymediterraneo.com

Крем-суп из синей капусты

синяя капуста – половинка

картофель – 2-3 шт.

лук – 1 шт.

бульон – 1 л

растительное масло – 3 ст. л.

соль – по вкусу

Овощи помыть и почистить. Лук и картофель нарезать кубиками, капусту нашинковать. Лук обжарить в растительном масле до золотистого цвета. Картофель и капусту положить в кастрюлю, залить бульоном, посолить и довести до кипения. Добавить пассерованный лук и готовить 15-20 минут, пока картофель и капуста не станут мягкими. Готовый суп пюрировать блендером.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить бульон. Пошаговую инструкцию приготовления овощного бульона можно посмотреть здесь и здесь. Рецепт куриного бульона смотрите здесь, бульона со свинины – здесь, а рецепт говяжьего бульона на костях – здесь.

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