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Блюда из синей капусты: 7 простых рецептов на каждый день

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Зимой, когда рынки не балуют нас обилием сезонных овощей, на рынках и в супермаркетах радуют только две вещи: тыква и синяя капуста.

И если о тыкве мы вам уже рассказывали (по ссылке можно почитать рецепты блюд из тыквы на завтрак, обед и ужин), то сегодня хотим поговорить о синей капусте. Или, как ее еще называют, красночанной.

Редакция FoodOboz рассказывает, что можно приготовить из синей капусты: делимся рецептами супа, салатов, голубцов и веганских стейков из синей капусты, а также рассказываем, как приготовить маринованную синюю капусту и как потушить синюю капусту с яблоками.

Новый взгляд на старые добрые голубцы.
Новый взгляд на старые добрые голубцы. Источник: bevcooks.com

Голубцы из синей капусты

  • синяя капуста – 1 кочан

  • фарш – 300 г

  • рис – 50 г

  • растительное масло – 3 ст. л.

  • томатный сок – 1 л

  • соль, перец – по вкусу

  1. Рис отварить до полуготовности. Смешать его с фаршем, посолить, поперчить и хорошо вымешать.

  2. В капусте вырезать кочерыжку и опустить в большую кастрюлю с кипящей водой. Варить, пока листья не будут легко сниматься.

  3. На дно кастрюли выложить немного сырой шинкованной капусты и добавить растительное масло.

  4. Фарш завернуть в листья, свернуть конвертиками и плотно сложить в кастрюлю. Залить томатным соком, довести до кипения. Затем уменьшит огонь до минимума, накрыть крышкой и тушить на медленном огне минут 30-40.

Легкий салат из сезонных зимних овощей.
Легкий салат из сезонных зимних овощей. Источник: adashofmegnut.com

Салат из моркови и синей капусты

  • синяя капуста – четвертинка

  • белая капуста – четвертинка

  • морковь – 1 шт.

  • лимон – четвертинка

  • растительное масло – 3 ст. л.

  • соль, перец – по вкусу

  1. Капусту помыть, тонко нашинковать. Морковь почистить, нарезать тонкой соломкой или натереть на крупной терке.

  2. Сложить в миску, посолить, поперчить, хорошо перемешать.

  3. Масло смешать с лимонным соком и заправить полученной смесью салат.

Отличный гарнир к мясу.
Отличный гарнир к мясу. Источник: epicurious.com

Тушеная синяя капуста

  • синяя капуста – 1 кг

  • яблоко – 1-2 шт.

  • лук – 1 шт.

  • сливочное масло – 2 ст. л.

  • растительное масло – 2 ст. л.

  • винный уксус – 3 ст.л.

  • мед – 3 ст.л.

  • соль – 1 ч.л.

  1. Капусту помыть, тонко нашинковать. Лук почистить, мелко порубить ножом.

  2. В глубокой сковороде растопить сливочное масло. Затем добавить растительное масло и лук. Жарить, помешивая, пока лук не станет мягким.

  3. Добавить капусту и нарезанное небольшими кусочками яблоко.

  4. Приправить уксусом, солью и медом. Хорошо перемешать.

  5. Накрыть крышкой и готовить, периодически помешивая, полтора часа на слабом огне.

Отличное блюдо для тех, кто не ест мяса.
Отличное блюдо для тех, кто не ест мяса. Источник: thisseasonstable.com

Стейки из синей капусты

  • синяя капуста – 1 шт.

  • соль, перец – по вкусу

  • растительное масло – 3 ст. л.

  • чеснок – 2-3 зубчика

  1. Капусту помыть, вытереть насухо, нарезать кольцами.

  2. Чеснок почистить, выдавить в растительное масло, помешать. Смазать масляно-чесночной смесью капусту со всех сторон, посыпать солью и перцем.

  3. Выложить на устеленный пергаментом или фольгой противень, поставить в нагретую до 200 градусов духовку и запекать 20-25 минут.

Вместо квашеной капусты.
Вместо квашеной капусты. Источник: willamettetransplant.com

Маринованная синяя капуста

  • капуста – 1 шт.

  • лавровый лист – 3 шт.

  • перец черный (горошком) – 15 шт.

  • перец душистый (горошком) – 7 шт.

  • гвоздика – 7 шт.

  • корица – 0,5 ч.л

  • соль – 1,5 ст. л.

  • сахар – 3 ст. л.

  • уксус – 250 мл

  • вода – 0,75 л

  • растительное масло – 50 мл

  1. Капусту нашинковать, утрамбовать в банку.

  2. Сварить маринад. Для этого все ингредиенты сложить в сотейник, довести до кипения и варить, помешивая, около 5 минут.

  3. Полученным маринадом залить капусту, дать настояться пару-тройку дней. Хранить в холодильнике.

Салат можно заправить домашним майонезом.
Салат можно заправить домашним майонезом или сметаной. Источник: fromscratchfast.com

Салат из синей капусты и сладкой кукурузы

  • синяя капуста – половинка

  • консервированная кукуруза – 0,5 банки

  • небольшая красная луковица – 1 шт.

  • соль, перец – по вкусу

  • домашний майонез – 2 ст. л.

  1. Капусту тонко нашинковать. Сложить в миску, посыпать солью, помять руками, чтобы она дала сок.

  2. Лук почистить, нарезать тонкими полукольцами, добавить к капусте.

  3. Добавить кукурузу, поперчить и заправить домашним майонезом.

Рецепты домашнего майонеза можно посмотреть здесь.

Яркий согревающий крем-суп.
Яркий согревающий крем-суп. Источник: tastymediterraneo.com

Крем-суп из синей капусты

  • синяя капуста – половинка

  • картофель – 2-3 шт.

  • лук – 1 шт.

  • бульон – 1 л

  • растительное масло – 3 ст. л.

  • соль – по вкусу

  1. Овощи помыть и почистить. Лук и картофель нарезать кубиками, капусту нашинковать.

  2. Лук обжарить в растительном масле до золотистого цвета.

  3. Картофель и капусту положить в кастрюлю, залить бульоном, посолить и довести до кипения.

  4. Добавить пассерованный лук и готовить 15-20 минут, пока картофель и капуста не станут мягкими.

  5. Готовый суп пюрировать блендером.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить бульон. Пошаговую инструкцию приготовления овощного бульона можно посмотреть здесь и здесь. Рецепт куриного бульона смотрите здесь, бульона со свинины – здесь, а рецепт говяжьего бульона на костях – здесь.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
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