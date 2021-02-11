Блюда из синей капусты: 7 простых рецептов на каждый день

Зимой, когда рынки не балуют нас обилием сезонных овощей, на рынках и в супермаркетах радуют только две вещи: тыква и синяя капуста.
И если о тыкве мы вам уже рассказывали (по ссылке можно почитать рецепты блюд из тыквы на завтрак, обед и ужин), то сегодня хотим поговорить о синей капусте. Или, как ее еще называют, красночанной.
Редакция FoodOboz рассказывает, что можно приготовить из синей капусты: делимся рецептами супа, салатов, голубцов и веганских стейков из синей капусты, а также рассказываем, как приготовить маринованную синюю капусту и как потушить синюю капусту с яблоками.
Голубцы из синей капусты
синяя капуста – 1 кочан
фарш – 300 г
рис – 50 г
растительное масло – 3 ст. л.
томатный сок – 1 л
соль, перец – по вкусу
Рис отварить до полуготовности. Смешать его с фаршем, посолить, поперчить и хорошо вымешать.
В капусте вырезать кочерыжку и опустить в большую кастрюлю с кипящей водой. Варить, пока листья не будут легко сниматься.
На дно кастрюли выложить немного сырой шинкованной капусты и добавить растительное масло.
Фарш завернуть в листья, свернуть конвертиками и плотно сложить в кастрюлю. Залить томатным соком, довести до кипения. Затем уменьшит огонь до минимума, накрыть крышкой и тушить на медленном огне минут 30-40.
Салат из моркови и синей капусты
синяя капуста – четвертинка
белая капуста – четвертинка
морковь – 1 шт.
лимон – четвертинка
растительное масло – 3 ст. л.
соль, перец – по вкусу
Капусту помыть, тонко нашинковать. Морковь почистить, нарезать тонкой соломкой или натереть на крупной терке.
Сложить в миску, посолить, поперчить, хорошо перемешать.
Масло смешать с лимонным соком и заправить полученной смесью салат.
Тушеная синяя капуста
синяя капуста – 1 кг
яблоко – 1-2 шт.
лук – 1 шт.
сливочное масло – 2 ст. л.
растительное масло – 2 ст. л.
винный уксус – 3 ст.л.
мед – 3 ст.л.
соль – 1 ч.л.
Капусту помыть, тонко нашинковать. Лук почистить, мелко порубить ножом.
В глубокой сковороде растопить сливочное масло. Затем добавить растительное масло и лук. Жарить, помешивая, пока лук не станет мягким.
Добавить капусту и нарезанное небольшими кусочками яблоко.
Приправить уксусом, солью и медом. Хорошо перемешать.
Накрыть крышкой и готовить, периодически помешивая, полтора часа на слабом огне.
Стейки из синей капусты
синяя капуста – 1 шт.
соль, перец – по вкусу
растительное масло – 3 ст. л.
чеснок – 2-3 зубчика
Капусту помыть, вытереть насухо, нарезать кольцами.
Чеснок почистить, выдавить в растительное масло, помешать. Смазать масляно-чесночной смесью капусту со всех сторон, посыпать солью и перцем.
Выложить на устеленный пергаментом или фольгой противень, поставить в нагретую до 200 градусов духовку и запекать 20-25 минут.
Маринованная синяя капуста
капуста – 1 шт.
лавровый лист – 3 шт.
перец черный (горошком) – 15 шт.
перец душистый (горошком) – 7 шт.
гвоздика – 7 шт.
корица – 0,5 ч.л
соль – 1,5 ст. л.
сахар – 3 ст. л.
уксус – 250 мл
вода – 0,75 л
растительное масло – 50 мл
Капусту нашинковать, утрамбовать в банку.
Сварить маринад. Для этого все ингредиенты сложить в сотейник, довести до кипения и варить, помешивая, около 5 минут.
Полученным маринадом залить капусту, дать настояться пару-тройку дней. Хранить в холодильнике.
Салат из синей капусты и сладкой кукурузы
синяя капуста – половинка
консервированная кукуруза – 0,5 банки
небольшая красная луковица – 1 шт.
соль, перец – по вкусу
домашний майонез – 2 ст. л.
Капусту тонко нашинковать. Сложить в миску, посыпать солью, помять руками, чтобы она дала сок.
Лук почистить, нарезать тонкими полукольцами, добавить к капусте.
Добавить кукурузу, поперчить и заправить домашним майонезом.
Рецепты домашнего майонеза можно посмотреть здесь.
Крем-суп из синей капусты
синяя капуста – половинка
картофель – 2-3 шт.
лук – 1 шт.
бульон – 1 л
растительное масло – 3 ст. л.
соль – по вкусу
Овощи помыть и почистить. Лук и картофель нарезать кубиками, капусту нашинковать.
Лук обжарить в растительном масле до золотистого цвета.
Картофель и капусту положить в кастрюлю, залить бульоном, посолить и довести до кипения.
Добавить пассерованный лук и готовить 15-20 минут, пока картофель и капуста не станут мягкими.
Готовый суп пюрировать блендером.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить бульон. Пошаговую инструкцию приготовления овощного бульона можно посмотреть здесь и здесь. Рецепт куриного бульона смотрите здесь, бульона со свинины – здесь, а рецепт говяжьего бульона на костях – здесь.
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