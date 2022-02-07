Какие блины нужно готовить на каждый день Масленицы: 7 рецептов
В период с 28 февраля – 6 марта в Украине будут отмечать Масленицу. Это особенная неделя перед началом Пасхального поста, во время которой проводят разнообразные празднование и выпекают блины. Каждый день имеет свое отдельное название и свой особый рецепт блюда.
Сегодня редакция FoodOboz расскажет об особенностях празднования каждого дня масляной недели.
Понедельник – встреча
С этого дня начинается масляная неделя.
Классические блины на молоке. Идея опубликована на странице zefirok_for_you в Instagram.
Ингредиенты:
яйца – 2 шт
молоко – 400 мл
вода – 400 мл
мука – 300 г
сахар – 2 ст. л
растительное масло – 3 ст.л
Способ приготовления:
1. Поставить чайник.
2. В микроволновке немного подогреть молоко.
3. Взбить яйца с сахаром, чтобы они стали светло-желтыми цветами.
4. В яйца налить молоко и воду.
5. Немного сбить.
6. Добавить муку, хорошо перемешать блендером или венчиком.
7. В готовое тесто налить 3-4 ст.л растительного масла.
8. Жарить на большом огне.
⠀Вторник – заигрывание
Это день развлечений и веселья. А значит, и блины должны быть интересные и необычные.
Шоколадные блины с творожной начинкой. Идея опубликована на странице mykitchen.in.ua в Instagram.
Ингредиенты:
молоко – 550 мл
яйца – 3 шт
черный шоколад – 100 г
сахарная пудра – 3 ст.л.
соль – щепотка
масло 50 мл
мука – 200 г
Ингредиенты для начинки:
сыр кисломолочный – 800 г
сметана – 3 ст.л.
сахар
ваниль
Дополнительные ингредиенты:
изюм
малиновый джем
масло
Способ приготовления:
1. К 250 мл горячего молока добавить шоколад, размешать до растворения.
2. Затем влить 300 мл холодного молока, яйца, засыпать пудру и добавить растительное масло.
3. Все перемешать.
4. Добавить щепотку соли и порциями муку.
5. Размешать до однородной массы.
6. Жарить обычным методом
7. Для начинки все ингредиенты сбить блендером до однородности.
8. Смазать шоколадные блины начинкой, выложить изюм и свернуть рулетом.
9. Перед подачей слегка обжарить на масле, полить джемом.
Среда – лакомство
Угощения продолжаются! К блюдам прилагаются новые сытные начинки.
Блинчики с соленым сыром. Идея опубликована на странице Анастасии Лисак (an.lysak) в Instagram.
молоко – 400 мл
яйца – 3 шт
пшеничная мука – 100 г
сыр (чедер/пармезан 50/50) – 100 г
масло рафинированное – 15 г
укроп
соль, специи
Способ приготовления:
1. Яйца взбить с солью и специями.
2. Молоко чуть-чуть подогреть (36-40°), добавить к яйцам.
3. Влить масло, засыпать мелко нарезанный укроп, перемешать.
4. Сыр натереть на терке, добавить и хорошо перемешать.
5. Муку просеять, добавить в тесто, хорошо перемешать, чтобы не было комочков.
6. Жарить по 2-3 минуты с каждой стороны.
Четверг – широкий
Люди выпекают очень много блинов и угощают друг друга, ходят в гости и развлекаются.
Мароканские блины. Идея опубликована на странице Юлии Пандык (iuliapandyk) в Instagram.
Ингредиенты:
манка – 200 г
мука – 100 г
сахар – 1 ст.л
соль – 0,5 ч.л
сухие дрожжи – 1 ч.л
теплая вода – 550 мл
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты смешать.
2. Взбивать блендером 2 минуты.
3. Накрыть и отставить на 10 минут.
4. Добавить 10 г разрыхлителя и 1 ч.л уксуса.
5. Перемешать венчиком.
6. Жарить на сухой сковороде.
7. Жарить с одной стороны до момента, когда краешки поднимутся.
8. Смазать приготовленной намазкой: 50 г меда +50 г сливочного растопленного масла.
Пятница – тещины посиделки
В этот день традиционно зятья посещают своих тещ, чтобы попробовать вкусные блинчики. Муж дочери ни в коем случае не должен выйти голодным.
Маково-кокосовые блины с клубничным соусом. Идея опубликована на странице irina.ipelekh в Instagram.
Ингредиенты:
мука – 1,5 стакана
разрыхлитель – 1 ч.л
кефир – 1 стакан
кипяток – 1 стакан
яйца – 2 шт
кокосовая стружка – 50 г
мак – 2 ст.л
сахар – 1 ст.л
масло – 2 ст.л
Ингредиенты для соуса:
замороженная клубника – 200 г
сахар – 1 ст.л
сметана – 3 ст.л
Способ приготовления:
1. Соединить муку, разрыхлитель, мак, сахар, кокосовую стружку, перемешать.
2. Добавить кефир, яйца, масло, снова перемешать.
3. Влить кипяток, сделать массу однородной.
4. Жарить на хорошо разогретой сковороде с обеих сторон до золотистости. Иногда можно смазывать маслом.
Суббота – вечеринки золовки
Поскольку это выходной день, самое время собраться всей семье за столом. И на нем, конечно, должно быть много блинов с разнообразными начинками.
Шпинатные блины. Идея опубликована на странице aniauiechko в Instagram.
Ингредиенты:
шпинат – 60 г
молоко – 100 мл
яйца – 3 шт
рисовая мука – 30 г + цельнозерновая мука – 30 г
соль и перец
порошок для печенья – 0.5 ч.л.
оливковое масло – 5 мл
Ингредиенты для начинки:
слабосоленый форель – 150 г
крем-сыр – 135 г
огурец
микрозелень горох и подсолнечник
бальзамический соус
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты взбить блендером.
2. Пожарить 8 блинов.
3. Охлажденные блины смазать сыром. Положить форель, огурец, свернуть рулетом.
4. Завернуть пищевой пленкой, поместить в холодильник на несколько часов.
Прощенное воскресенье
Это особый день перед началом Пасхального поста, когда люди просят прощения друг у друга и очищают свое сердце от злых помыслов. Блинчики готовят очень тонкие и кружевные.
Тонкие кружевные блины. Идея опубликована на странице pasika_vadika в Instagram.
Ингредиенты:
яйца – 4 шт
сахар – 4 ст.л
соль – 1 ч.л
молоко(2,5℅) – 600мл
горячая вода – 300мл
мука – 270 г
сливочное масло – 100мл
масло для жарки – 50 мл
Способ приготовления:
1. В миску разбить яйца, добавить сахар, соль, все хорошо взбить венчиком.
2. Влить молоко, просеять муку.
3. Перемешать, влить горячую воду.
4. Добавить сливочное масло.
5. Подавать с медом и орехами.
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