Какие блины нужно готовить на каждый день Масленицы: 7 рецептов

В период с 28 февраля – 6 марта в Украине будут отмечать Масленицу. Это особенная неделя перед началом Пасхального поста, во время которой проводят разнообразные празднование и выпекают блины. Каждый день имеет свое отдельное название и свой особый рецепт блюда.

Сегодня редакция FoodOboz расскажет об особенностях празднования каждого дня масляной недели.

Понедельник – встреча

С этого дня начинается масляная неделя.

Классические блины на молоке. Идея опубликована на странице zefirok_for_you в Instagram.

Видео дня

Ингредиенты:

яйца – 2 шт

молоко – 400 мл

вода – 400 мл

мука – 300 г

сахар – 2 ст. л

растительное масло – 3 ст.л

Способ приготовления:

1. Поставить чайник.

2. В микроволновке немного подогреть молоко.

3. Взбить яйца с сахаром, чтобы они стали светло-желтыми цветами.

4. В яйца налить молоко и воду.

5. Немного сбить.

6. Добавить муку, хорошо перемешать блендером или венчиком.

7. В готовое тесто налить 3-4 ст.л растительного масла.

8. Жарить на большом огне.

⠀Вторник – заигрывание

Это день развлечений и веселья. А значит, и блины должны быть интересные и необычные.

Шоколадные блины с творожной начинкой. Идея опубликована на странице mykitchen.in.ua в Instagram.

Ингредиенты:

молоко – 550 мл

яйца – 3 шт

черный шоколад – 100 г

сахарная пудра – 3 ст.л.

соль – щепотка

масло 50 мл

мука – 200 г

Ингредиенты для начинки:

сыр кисломолочный – 800 г

сметана – 3 ст.л.

сахар

ваниль

Дополнительные ингредиенты:

изюм

малиновый джем

масло

Способ приготовления:

1. К 250 мл горячего молока добавить шоколад, размешать до растворения.

2. Затем влить 300 мл холодного молока, яйца, засыпать пудру и добавить растительное масло.

3. Все перемешать.

4. Добавить щепотку соли и порциями муку.

5. Размешать до однородной массы.

6. Жарить обычным методом

7. Для начинки все ингредиенты сбить блендером до однородности.

8. Смазать шоколадные блины начинкой, выложить изюм и свернуть рулетом.

9. Перед подачей слегка обжарить на масле, полить джемом.

Среда – лакомство

Угощения продолжаются! К блюдам прилагаются новые сытные начинки.

Блинчики с соленым сыром. Идея опубликована на странице Анастасии Лисак (an.lysak) в Instagram.

молоко – 400 мл

яйца – 3 шт

пшеничная мука – 100 г

сыр (чедер/пармезан 50/50) – 100 г

масло рафинированное – 15 г

укроп

соль, специи

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с солью и специями.

2. Молоко чуть-чуть подогреть (36-40°), добавить к яйцам.

3. Влить масло, засыпать мелко нарезанный укроп, перемешать.

4. Сыр натереть на терке, добавить и хорошо перемешать.

5. Муку просеять, добавить в тесто, хорошо перемешать, чтобы не было комочков.

6. Жарить по 2-3 минуты с каждой стороны.

Четверг – широкий

Люди выпекают очень много блинов и угощают друг друга, ходят в гости и развлекаются.

Мароканские блины. Идея опубликована на странице Юлии Пандык (iuliapandyk) в Instagram.

Ингредиенты:

манка – 200 г

мука – 100 г

сахар – 1 ст.л

соль – 0,5 ч.л

сухие дрожжи – 1 ч.л

теплая вода – 550 мл

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты смешать.

2. Взбивать блендером 2 минуты.

3. Накрыть и отставить на 10 минут.

4. Добавить 10 г разрыхлителя и 1 ч.л уксуса.

5. Перемешать венчиком.

6. Жарить на сухой сковороде.

7. Жарить с одной стороны до момента, когда краешки поднимутся.

8. Смазать приготовленной намазкой: 50 г меда +50 г сливочного растопленного масла.

Пятница – тещины посиделки

В этот день традиционно зятья посещают своих тещ, чтобы попробовать вкусные блинчики. Муж дочери ни в коем случае не должен выйти голодным.

Маково-кокосовые блины с клубничным соусом. Идея опубликована на странице irina.ipelekh в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 1,5 стакана

разрыхлитель – 1 ч.л

кефир – 1 стакан

кипяток – 1 стакан

яйца – 2 шт

кокосовая стружка – 50 г

мак – 2 ст.л

сахар – 1 ст.л

масло – 2 ст.л

Ингредиенты для соуса:

замороженная клубника – 200 г

сахар – 1 ст.л

сметана – 3 ст.л

Способ приготовления:

1. Соединить муку, разрыхлитель, мак, сахар, кокосовую стружку, перемешать.

2. Добавить кефир, яйца, масло, снова перемешать.

3. Влить кипяток, сделать массу однородной.

4. Жарить на хорошо разогретой сковороде с обеих сторон до золотистости. Иногда можно смазывать маслом.

Суббота – вечеринки золовки

Поскольку это выходной день, самое время собраться всей семье за столом. И на нем, конечно, должно быть много блинов с разнообразными начинками.

Шпинатные блины. Идея опубликована на странице aniauiechko в Instagram.

Ингредиенты:

шпинат – 60 г

молоко – 100 мл

яйца – 3 шт

рисовая мука – 30 г + цельнозерновая мука – 30 г

соль и перец

порошок для печенья – 0.5 ч.л.

оливковое масло – 5 мл

Ингредиенты для начинки:

слабосоленый форель – 150 г

крем-сыр – 135 г

огурец

микрозелень горох и подсолнечник

бальзамический соус

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты взбить блендером.

2. Пожарить 8 блинов.

3. Охлажденные блины смазать сыром. Положить форель, огурец, свернуть рулетом.

4. Завернуть пищевой пленкой, поместить в холодильник на несколько часов.

Прощенное воскресенье

Это особый день перед началом Пасхального поста, когда люди просят прощения друг у друга и очищают свое сердце от злых помыслов. Блинчики готовят очень тонкие и кружевные.

Тонкие кружевные блины. Идея опубликована на странице pasika_vadika в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 4 шт

сахар – 4 ст.л

соль – 1 ч.л

молоко(2,5℅) – 600мл

горячая вода – 300мл

мука – 270 г

сливочное масло – 100мл

масло для жарки – 50 мл

Способ приготовления:

1. В миску разбить яйца, добавить сахар, соль, все хорошо взбить венчиком.

2. Влить молоко, просеять муку.

3. Перемешать, влить горячую воду.

4. Добавить сливочное масло.

5. Подавать с медом и орехами.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :