Лаваш – это универсальное изделие из муки. С его помощью можно приготовить и придать форму многим блюдам.

А еще из лаваша можно приготовить очень интересный завтрак, и сделать это так, что никто и не догадается, что это лаваш. Рецептом именно такого блюда в Instagram поделилась фудблогер Ольга Рябенко.

Ингредиенты

Лаваш – 2 шт

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Яйца – 3 шт

Молоко – 100 мл

Сыр твердый – 100 гр

Соль

Перец

Беби моцарелла

Ветчина

Помидор

Сушеный базилик

Петрушка

Способ приготовления

1. Оба листа лаваша скручиваем и нарезаем как тесто для спагетти.

2. Сыр натираем на большой терке.

3. Яйца смешиваем с солью, перцем и молоком. Взбиваем венчиком. Смешиваем с лавашем и добавляем творог.

4. Выкладываем образовавшуюся смесь на сковородку с разогретым маслом. Разравниваем слой.

5. Выкладываем начинку, формируя пиццу. Жарим на небольшом огне под крышкой.

6. Когда сыр расплавится, присыпаем зеленью и снова накрываем крышкой на 1-2 минуты.

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