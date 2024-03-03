Что интересного приготовить из лаваша: и никто не догадается, что это не тесто!
Лаваш – это универсальное изделие из муки. С его помощью можно приготовить и придать форму многим блюдам.
А еще из лаваша можно приготовить очень интересный завтрак, и сделать это так, что никто и не догадается, что это лаваш. Рецептом именно такого блюда в Instagram поделилась фудблогер Ольга Рябенко.
Ингредиенты
- Лаваш – 2 шт
- Яйца – 3 шт
- Молоко – 100 мл
- Сыр твердый – 100 гр
- Соль
- Перец
- Беби моцарелла
- Ветчина
- Помидор
- Сушеный базилик
- Петрушка
Способ приготовления
1. Оба листа лаваша скручиваем и нарезаем как тесто для спагетти.
2. Сыр натираем на большой терке.
3. Яйца смешиваем с солью, перцем и молоком. Взбиваем венчиком. Смешиваем с лавашем и добавляем творог.
4. Выкладываем образовавшуюся смесь на сковородку с разогретым маслом. Разравниваем слой.
5. Выкладываем начинку, формируя пиццу. Жарим на небольшом огне под крышкой.
6. Когда сыр расплавится, присыпаем зеленью и снова накрываем крышкой на 1-2 минуты.
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