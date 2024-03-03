Что интересного приготовить из лаваша: и никто не догадается, что это не тесто!

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Что интересного приготовить из лаваша: и никто не догадается, что это не тесто!

Лаваш – это универсальное изделие из муки. С его помощью можно приготовить и придать форму многим блюдам.

А еще из лаваша можно приготовить очень интересный завтрак, и сделать это так, что никто и не догадается, что это лаваш. Рецептом именно такого блюда в Instagram поделилась фудблогер Ольга Рябенко.

Что интересного приготовить из лаваша: и никто не догадается, что это не тесто!

Ингредиенты

  • Лаваш – 2 шт
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  • Яйца – 3 шт
  • Молоко – 100 мл
  • Сыр твердый – 100 гр
  • Соль
  • Перец
  • Беби моцарелла
  • Ветчина
  • Помидор
  • Сушеный базилик
  • Петрушка

Способ приготовления

1. Оба листа лаваша скручиваем и нарезаем как тесто для спагетти.

Что интересного приготовить из лаваша: и никто не догадается, что это не тесто!

2. Сыр натираем на большой терке.

3. Яйца смешиваем с солью, перцем и молоком. Взбиваем венчиком. Смешиваем с лавашем и добавляем творог.

4. Выкладываем образовавшуюся смесь на сковородку с разогретым маслом. Разравниваем слой.

Что интересного приготовить из лаваша: и никто не догадается, что это не тесто!

5. Выкладываем начинку, формируя пиццу. Жарим на небольшом огне под крышкой.

6. Когда сыр расплавится, присыпаем зеленью и снова накрываем крышкой на 1-2 минуты.

Что интересного приготовить из лаваша: и никто не догадается, что это не тесто!

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