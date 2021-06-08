Что испортит любое тесто: 8 главных ошибок

Кто же не любит пироги, булочки, печенье, вкусные вареники, блины, чебуреки и хинкали, особенно если они сделаны дома и с хороших ингредиентом. Главным из которых является как раз тесто, от которого полностью зависит вкус блюда, но часто оно получается неудачным, тяжелым, забитым и твердым.

Поэтому редакция FoodOboz подобрала для вас перечень причин, которые могут напрочь испортить тесто, а следовательно и блюдо в целом.

1. Целые яйца

В тесто добавляйте только желтки. Источник: pixabay.com

Если вы хотите рассыпчатое и нежное тесто – нужно добавлять только желтки без белков.

2. Время

Не оставляйте готовое тесто подходить больше, чем на три часа. Иначе оно будет не вкусным.

3. Мало масла

Не жалейте масла для теста. Источник: pixabay.com

Не жалейте масла, оно придаст им приятный и аппетитный аромат.

4. Изюм

Изюм нужно обвалять в крахмале. Источник: pixabay.com

Не бросайте мокрый изюм в тесто, это его может испортить. Нужно обвалять его в крахмале, а после добавить в тесто.

5. Дрожжи

Дрожжи должны быть свежими. Источник: pixabay.com

Они должны быть только свежими, без лишнего запаха, иначе – ваша выпечка будет иметь кислый запах и на вкус будет очень невкусной. А т также важно – их нужно размешивать только в теплом молоке.

6. Молоко

В тесто добавляйте молоко. Источник: pixabay.com

Обязательно используйте его для замеса теста, оно придаст очень приятный аромат и вкус, а также – благодаря ему на выпечке образуется красивая корочка.

7. Минеральная вода

Добавьте в тесто 0,5 стакана газированной воды, она придаст пышности выпечки, никак ее не испортит.

8. Сквозняк

Не оставляйте тесто на сквозняке. Источник: pixabay.com

Это напрочь испортит тесто, если вы оставите его где-то на сквозняке – забудьте о хорошем тесте.

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