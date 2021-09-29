Что испортит тесто для вареников – 5 частых ошибок, которые допускают все

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
1,0 т.
Как вкусно приготовить дома вареники

Каждая хозяйка хоть раз, но готовила неудачные вареники, которые были слишком тонкими или же наоборот, а также тесто было жестким, твердым и забитым. Стоит отметить, что именно тесто является самым главным ингредиентом и от него полностью зависит вкус будущего блюда.

Сегодня редакция FoodOboz назовет вам перечень из 5 причин, которые портят вкус и текстуру вареников, а также мы расскажем, как этого избежать.

Тесто для выпечки

1. Не просеянная мука

Это одна из основных проблем из-за которых тесто не пышное, а забитое. Обязательно нужно просеять муку перед тем, как готовите вареники и вообще любое сдобное блюдо. Когда вы просеиваете тесто – оно насыщается кислородом и в результате блюда получаются очень легкими и воздушными.

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Обязательно просеивайте муку

Важно – при замесе не перебарщивайте с мукой, иначе вы их просто "забьете" и они будут очень твердыми и тяжелыми.

2. Вода

Безусловно вы можете добавлять в муку кефир и молоко, но для хороших вареников достаточно будет и воды.

3. Сода

Это то, что часто и портит вареники. Если вы всыпете больше, чем нужно – они будут ужасными на вкус, с очень неприятным вкусом соды.

4. Сразу готовить

Тесту нужно дать время подойти перед тем, как варить

Тесто нужно обязательно дать "отдохнуть", минимум – 20 минут. Если вы сразу начнете лепить вареники, вероятность того, что они развалятся и будут плоскими очень велика.

5. Долго варить

Не переваривайте вареники, иначе они будут жесткими и потемнеют. Варите пока они не сплывут и сразу переложите на стол, только так, чтобы они не прикасались друг к другу.

Вареники с вишней на заварном тесте

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