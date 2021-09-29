Что испортит тесто для вареников – 5 частых ошибок, которые допускают все

Каждая хозяйка хоть раз, но готовила неудачные вареники, которые были слишком тонкими или же наоборот, а также тесто было жестким, твердым и забитым. Стоит отметить, что именно тесто является самым главным ингредиентом и от него полностью зависит вкус будущего блюда.

Сегодня редакция FoodOboz назовет вам перечень из 5 причин, которые портят вкус и текстуру вареников, а также мы расскажем, как этого избежать.

1. Не просеянная мука

Это одна из основных проблем из-за которых тесто не пышное, а забитое. Обязательно нужно просеять муку перед тем, как готовите вареники и вообще любое сдобное блюдо. Когда вы просеиваете тесто – оно насыщается кислородом и в результате блюда получаются очень легкими и воздушными.

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Важно – при замесе не перебарщивайте с мукой, иначе вы их просто "забьете" и они будут очень твердыми и тяжелыми.

2. Вода

Безусловно вы можете добавлять в муку кефир и молоко, но для хороших вареников достаточно будет и воды.

3. Сода

Это то, что часто и портит вареники. Если вы всыпете больше, чем нужно – они будут ужасными на вкус, с очень неприятным вкусом соды.

4. Сразу готовить

Тесто нужно обязательно дать "отдохнуть", минимум – 20 минут. Если вы сразу начнете лепить вареники, вероятность того, что они развалятся и будут плоскими очень велика.

5. Долго варить

Не переваривайте вареники, иначе они будут жесткими и потемнеют. Варите пока они не сплывут и сразу переложите на стол, только так, чтобы они не прикасались друг к другу.

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