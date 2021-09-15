Что категорически нельзя есть на завтрак: диетолог развеяла мифы

Если вы утром выбираете не завтракать – таким образом вы попросту вредите своему организму. Так как именно завтрак является самым главным приемом пищи, благодаря ему и стакану воды с лимоном натощак вы "запускаете" организм. Поэтому он должен быть максимально полезным и правильным.

Диетолог Альбина Комисарова развеяла мифы в Instagram о запретных продуктах на завтрак, которые якобы способны навредить организму и отметила несколько продуктов, от которых действительно лучше отказаться, а которые обязательно нужно оставить в своем утреннем рационе.

1. Сладости

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Они не полезны не только утром, но и в любое время суток, если это не домашние, полезные сладости, например, овсяное печенье без сахара, сухофрукты, мармелад, пастила, зефир.

Сладкое утром не даст долгого насыщения и нам снова захочется есть. Комбинируйте сложные углеводы с простыми, если ну никак не можете без сладкого утром. Например, это может быть каша с джемом. Или конфетка после бутерброда.

2. Помидоры и цитрусовые

Безусловно, если у вас есть изжога – от этих продуктов стоит отказаться, тем более на завтрак. Но, если нет – вы можете смело есть этот продукт, добавив его в салат или сэндвич.

У некоторых людей томаты и апельсины могут вызывать изжогу, в таком случае их лучше исключать вообще из рациона. Но это индивидуальная реакция, а не рекомендация для всех.

3. Кофе

Этот напиток сам по себе никакой угрозы не несет, если у вас нет индивидуальных показателей для этого. Но лучше его пить не натощак, а после завтрака.

4. Кисломолочные продукты

Их смело можно употреблять на завтрак, пить йогурт и есть творог, даже молоко, если у вас это не вызывает дискомфорта.

Диетолог отметила, что можно есть любой полезный продукт на завтрак, но нужно ориентироваться исключительно на свои ощущения и исходя и этого какие-то продукты "удалять" или заменить на другие для комфортного завтрака.

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