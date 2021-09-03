Что категорически нельзя есть в самолетах и почему: ТОП-5 продуктов

Если вы собираетесь в отпуск и вам предстоит перелет, очень важно знать, какие продукты и напитки нежелательно употреблять перед, чтобы во-первых – не навредить себе, во-вторых – не приносить дискомфорт пассажирам.

Поэтому редакция FoodOboz расскажет, что нельзя есть и пить перед вылетом и, конечно же, в самом самолете.

1. Чеснок

Этот продукт имеет очень специфический и неприятный запах, этим вы можете причинять неприятности людям, которые возле вас сидят. К тому же – он может стать причиной изжоги, головокружения.

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2. Острая еда

Лучше всего не есть перед полетом такие острые продукты, как: аджику, соус Табаско, перец чили, чеснок, так как они могут стать причиной изжоги и проблем с желудком.

3. Морепродукты

Эти продукты лучше не есть перед вылетом, потому что вы просто можете отравиться.

4. Жареное и фастфуд

Это тяжелая, жирная пища, которая однозначно "подарит" вам чувство тяжести и дискомфорта, а также изжогу.

5. Газированные напитки и алкоголь

Алкоголь вызывает обезвоживание, в полете эффект усиливается из-за того, что в салоне всегда очень сухой воздух. В результате вы получите головную боль и похмелье.

Газированные напитки

Если вы хотите поспать в полете – не пейте газированные напитки, они могут сильно вас взбодрить, так же, как и кофе.

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