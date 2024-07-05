Что, кроме фарша, добавить в мясные тефтели: получатся очень сытными и сочными
Тефтели из фарша можно подать вместо котлет к картофелю, каше или макаронам. Изделия нужно протушить в соусе, и после этого они будут очень мягкими и сочными. Кроме фарша в мясную массу нужно добавить еще несколько простых ингредиентов.
Идея приготовления тефтелей из мяса опубликована на странице фудблогера Жанны Гуменюк (kotlet tkaa) в Instagram. Изделия будут значительно сытнее, если добавить в фарш цветную капусту и булгур.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 250 г
- булгур – 1 стакан
- цветная капуста – 1 шт.
- зелень
- специи
Ингредиенты для соуса:
- сливки 20-33% – 50 мл.
- томатное пюре (паста) – 75 мл.
- вода – 150 мл.
Способ приготовления:
1. Отварить булгур и оставить охлаждаться.
2. Цветную капусту разделить на соцветие.
3. Отправить вариться на 7-10 минут (альденте).
4. В отдельной таре размять вилкой цветную капусту.
5. Туда же добавить уже отварной охлажденный булгур и куриный фарш.
6. Все хорошо перемешать до однородной массы.
7. Добавить специи по вкусу и мелко нарезанную зелень.
8. Влажными руками сформировать шарики/овалы по вашему желанию.
9. Часть можно заморозить, а часть приготовить.
10. Отправить "ежики" на разогретую сковородку с маслом.
12. Обжарить с двух сторон буквально по 2 минуты.
Способ приготовления соуса:
1. В миске смешать сливки, томатное пюре и воду.
2. Залить "ежики" соусом и готовить под крышкой до готовности 15-17 минут.
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