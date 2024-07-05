Тефтели из фарша можно подать вместо котлет к картофелю, каше или макаронам. Изделия нужно протушить в соусе, и после этого они будут очень мягкими и сочными. Кроме фарша в мясную массу нужно добавить еще несколько простых ингредиентов.

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Идея приготовления тефтелей из мяса опубликована на странице фудблогера Жанны Гуменюк (kotlet tkaa) в Instagram. Изделия будут значительно сытнее, если добавить в фарш цветную капусту и булгур.

Ингредиенты:

куриный фарш – 250 г

булгур – 1 стакан

цветная капуста – 1 шт.

зелень

специи

Ингредиенты для соуса:

сливки 20-33% – 50 мл.

томатное пюре (паста) – 75 мл.

вода – 150 мл.

Способ приготовления:

1. Отварить булгур и оставить охлаждаться.

2. Цветную капусту разделить на соцветие.

3. Отправить вариться на 7-10 минут (альденте).

4. В отдельной таре размять вилкой цветную капусту.

5. Туда же добавить уже отварной охлажденный булгур и куриный фарш.

6. Все хорошо перемешать до однородной массы.

7. Добавить специи по вкусу и мелко нарезанную зелень.

8. Влажными руками сформировать шарики/овалы по вашему желанию.

9. Часть можно заморозить, а часть приготовить.

10. Отправить "ежики" на разогретую сковородку с маслом.

12. Обжарить с двух сторон буквально по 2 минуты.

Способ приготовления соуса:

1. В миске смешать сливки, томатное пюре и воду.

2. Залить "ежики" соусом и готовить под крышкой до готовности 15-17 минут.

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