Что кроме яблок можно добавить в начинку для штруделя: вкус вас приятно удивит

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Что кроме яблок можно добавить в начинку для штруделя: вкус вас приятно удивит

Классический штрудель готовят именно с яблоками. Фрукты после запекания имеют очень приятный карамельный вкус и легкую кислинку. Но именно сейчас начался сезон клубники. Эту ягоду также обязательно добавьте – получится очень вкусно.

Идея приготовления домашнего ленивого штруделя опубликована на странице фудблогера Ольги Ковач (kovaaach_) в Instagram. Тесто, которое предложила кулинар, очень просто.

Что кроме яблок можно добавить в начинку для штруделя: вкус вас приятно удивит

Ингредиенты для теста:

  • мука – 200 г
  • вода – 85 г
  • растительное масло – 25 г
  • щепотка соли и сахара
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Ингредиенты для начинки:

  • большие яблоки – 4 шт.
  • замороженная клубника – 150 г (можно брать свежую)
  • сахар – 2 ст.л.
  • корица – 1 ст.л.
  • Маленые сухари – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Что кроме яблок можно добавить в начинку для штруделя: вкус вас приятно удивит

1. Муку просеять в миску и добавить теплую воду и растительное масло.

2. Замешивать тесто около 5 минут.

Что кроме яблок можно добавить в начинку для штруделя: вкус вас приятно удивит

3. Тесто должно получиться мягкое и эластичное.

4. Накрыть миску пищевой плёнкой и дать тесту отдохнуть 30 минут.

5. Для начинки яблоки почистить от кожуры и порезать кубиками.

Что кроме яблок можно добавить в начинку для штруделя: вкус вас приятно удивит

6. В миске соединим фрукты, добавляем к ним сахар и корицу, перемешаем.

7. Тесто раскатать с минимальным добавлением муки. Можно дополнительно потянуть руками.

8. Выложить ароматную начинку на тесто и посыпать молотыми сухарями.

Что кроме яблок можно добавить в начинку для штруделя: вкус вас приятно удивит

9. Завернуть в рулет и переложить в форму застеленную пергаментом и слегка смазанную маслом.

10. Сверху можно смазать яйцом, но это необязательно.

11. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.

Что кроме яблок можно добавить в начинку для штруделя: вкус вас приятно удивит

12. Достать штрудель, накрыть полотенцем.

13. Дать немного остыть.

14. Посыпать сахарной пудрой, по желанию добавить мороженое.

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