Что кроме яблок можно добавить в начинку для штруделя: вкус вас приятно удивит
Классический штрудель готовят именно с яблоками. Фрукты после запекания имеют очень приятный карамельный вкус и легкую кислинку. Но именно сейчас начался сезон клубники. Эту ягоду также обязательно добавьте – получится очень вкусно.
Идея приготовления домашнего ленивого штруделя опубликована на странице фудблогера Ольги Ковач (kovaaach_) в Instagram. Тесто, которое предложила кулинар, очень просто.
Ингредиенты для теста:
- мука – 200 г
- вода – 85 г
- растительное масло – 25 г
- щепотка соли и сахара
Ингредиенты для начинки:
- большие яблоки – 4 шт.
- замороженная клубника – 150 г (можно брать свежую)
- сахар – 2 ст.л.
- корица – 1 ст.л.
- Маленые сухари – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Муку просеять в миску и добавить теплую воду и растительное масло.
2. Замешивать тесто около 5 минут.
3. Тесто должно получиться мягкое и эластичное.
4. Накрыть миску пищевой плёнкой и дать тесту отдохнуть 30 минут.
5. Для начинки яблоки почистить от кожуры и порезать кубиками.
6. В миске соединим фрукты, добавляем к ним сахар и корицу, перемешаем.
7. Тесто раскатать с минимальным добавлением муки. Можно дополнительно потянуть руками.
8. Выложить ароматную начинку на тесто и посыпать молотыми сухарями.
9. Завернуть в рулет и переложить в форму застеленную пергаментом и слегка смазанную маслом.
10. Сверху можно смазать яйцом, но это необязательно.
11. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.
12. Достать штрудель, накрыть полотенцем.
13. Дать немного остыть.
14. Посыпать сахарной пудрой, по желанию добавить мороженое.
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