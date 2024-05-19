Классический штрудель готовят именно с яблоками. Фрукты после запекания имеют очень приятный карамельный вкус и легкую кислинку. Но именно сейчас начался сезон клубники. Эту ягоду также обязательно добавьте – получится очень вкусно.

Идея приготовления домашнего ленивого штруделя опубликована на странице фудблогера Ольги Ковач (kovaaach_) в Instagram. Тесто, которое предложила кулинар, очень просто.

Ингредиенты для теста:

мука – 200 г

вода – 85 г

растительное масло – 25 г

щепотка соли и сахара

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Ингредиенты для начинки:

большие яблоки – 4 шт.

замороженная клубника – 150 г (можно брать свежую)

сахар – 2 ст.л.

корица – 1 ст.л.

Маленые сухари – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Муку просеять в миску и добавить теплую воду и растительное масло.

2. Замешивать тесто около 5 минут.

3. Тесто должно получиться мягкое и эластичное.

4. Накрыть миску пищевой плёнкой и дать тесту отдохнуть 30 минут.

5. Для начинки яблоки почистить от кожуры и порезать кубиками.

6. В миске соединим фрукты, добавляем к ним сахар и корицу, перемешаем.

7. Тесто раскатать с минимальным добавлением муки. Можно дополнительно потянуть руками.

8. Выложить ароматную начинку на тесто и посыпать молотыми сухарями.

9. Завернуть в рулет и переложить в форму застеленную пергаментом и слегка смазанную маслом.

10. Сверху можно смазать яйцом, но это необязательно.

11. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.

12. Достать штрудель, накрыть полотенцем.

13. Дать немного остыть.

14. Посыпать сахарной пудрой, по желанию добавить мороженое.

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