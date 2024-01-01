После новогоднего застолья хочется легких блюд, которые не будут нагружать желудок. При этом блюда должны быть достаточно питательными. Можно также использовать некоторые продукты, оставшиеся после празднования.

Редакция FoodOboz делится подборкой легких блюд, которые можно приготовить на завтрак после Нового года. Приготовление будет занимать несколько минут.

Омлет с внутренностью. Идея приготовления опубликована на кулинарной странице Так Вкусно в Telegram.

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1. Четыре крабовых палочки развернуть.

2. Нарезать на полоски.

3. Разрезать на четвертинки помидоры черри.

4. Для омлета взбить 3 яйца.

5. К крабовым палочкам и помидорам нарезать норы

6. В яичный скрембл завернуть начинку.

7. Сверху добавить любимый легкий соус.

8. Украсить блюдо икрой.

Легкие и сытные бутерброды на завтрак. Идея приготовления опубликована на странице фудблогера Алины Швец (a_nikolaevna_) в Instagram.

Ингредиенты:

хлеб

листья салата

авокадо

красная соленая рыба

помидорки черри

яйца

соль, перец и любимые сушеные травы по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарезать хлеб.

2. Разрезать авокадо.

3. Помидоры черри нарезать слайсами.

4. В кипящую воду добавить столовую ложку уксуса.

5. В отдельную миску выбить яйцо.

6. Сделать в воде лунку и погрузить в нее яйцо.

7. Проварить 2-3 минуты и достать.

8. Нарезать красную рыбу.

9. Хлеб обжарить на сухой сковороде, выложить на тарелку.

10. Сверху положить листья салата, кусочки авокадо, кусочки красной рыбы, помидоры черри.

11. Выложить яйцо пашот.

12. Можно немного подсолить и поперчить.

Брюскеты с помидорами. Идея приготовления опубликована на странице фудблогера Ксении с ником v_oks_v в Instagram.

Ингредиенты:

багет

помидоры (2 шт.)

чеснок (3 зубчика)

зелень

соль и перец – по вкусу

масло

сыр плавленый

Способ приготовления:

1. Нарезать багет под углом и поджарить на сухой сковороде.

2. Помидоры порезать кубиками.

3. Порезать мелко чеснок и зелень.

4. Смешать помидор с чесноком и зеленью, посолить, поперчить, добавить растительное масло и перемешать.

5. Поджаренный багет натереть чесноком.

6. Смазать багет плавленым сыром.

7. На ломтики выложить приготовленные помидоры

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