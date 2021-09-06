Любимые блюда детей королевской семьи

Принц Уильям и Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон в браке уже 10 лет. За время супружеской жизни у них родилось трое детей: Принц Джордж – старший ребенок семьи. Мальчику 8 лет. Единственная дочь – принцесса Шарлотта, девочке 6. Самый младшый – принц Луи, ему 3. Сегодня редакция FoodOboz расскажет, что любят есть королевские дети.

Принц Джордж

64-летний итальянец Альдо, который сейчас живет в Суррее и является послом молодежной благотворительной организации Centrepoint, рассказал, как он неоднократно встречался с 38-летним принцем Уильямом, который является покровителем организации и тот ему рассказывал, что его сын любит классические спегети карбонара .

"Я жду звонка, потому что, очевидно, его маленький мальчик любит спагетти карбонара, поэтому я жду звонка, чтобы пойти и приготовить его для него", – сказал Альдо изданию Daily Mil.

Видео дня

Принцесса Шарлотта

Принцесса Шарлотта – единственная дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Она обожает оливки. Однажды ее мама Кэтрин во время посещения одной из школ Лондона во время недели психического здоровья детей, рассказала публике о том, что ее дочь очень любит есть оливки. Это конечно не полноценное блюдо, но многим было интересно узнать о вкусовых предпочтениях принцессы.

Принц Луи

Принц Луи – младший сын королевской семьи, которому 3 года. В своем достаточно раннем возрасте он очень любит есть свеклу. Овощ для малыша просто отваривают и нарезают.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о 5 продуктов, которые ни за что не съест Елизавета II и вся королевская семья.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: