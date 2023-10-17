Магазинные пельмени никогда не сравнятся с домашними. Если вы собственноручно производите такое блюдо – можете быть уверены в качестве всех продуктов. Но блюдо достаточно легко испортить, если допустить следующие ошибки.

Редакция FoodOboz расскажет, что может испортить ваши домашние пельмени. На некоторые этапы приготовления следует обратить особое внимание.

Приготовление пельменей из безглютеновой муки или муки плохого качества.

Самые вкусные домашние пельмени нужно готовить из обычной пшеничной муки. Но она должна быть именно высшего сорта. Разнообразные эксперименты с безглютеновой мукой здесь неуместны, ведь тесто должно получиться плотным и эластичным. Большое внимание уделяйте просеиванию муки через сито, чтобы в тесте не было комочков.

Видео дня

Вода и яйца неподходящей температуры

Вода и яйца для теста должны быть очень прохладными. Только из таких ингредиентов вам удастся сделать эластичную и упругую массу, которая после отварки не развалится. Поэтому до последнего не извлекайте эти продукты из холодильника.

Добавление соли в тесто

Многие хозяйки добавляют в тесто на пельмени соль для лучшего вкуса. Но этот компонент останавливает процесс образования клейковины. Именно через соль тесто часто рвется и нормально не раскатывается. Оставьте специи и пряности для начинки.

Игнорирование накрывания теста полотенцем

Очень важно, после замешивания, дать тесту отдохнуть минут 20-25. За это время клейковина набухнет и тесто станет эластичным. Вы легко слепите из него пельмени. Нельзя забывать накрыть тесто полотенцем, чтобы оно не обветривалось.

Слишком много муки

При раскатывании теста поверхность нужно присыпать мукой. Но делать это нужно очень осторожно, чтобы не переусердствовать. Если же муки будет слишком много – тесто потеряет упругость и будет очень тугим.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: