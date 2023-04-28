Гречка – это отличный гарнир к мясу или рыбе. Такой продукт питательный и низкокалорийный, поэтому его можно смело добавлять в свой рацион. Но с такой обычной крупой у многих людей возникают проблемы.

Редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках, которые допускают при приготовлении гречки. Следуя этим рекомендациям, вы получите рассыпчатую, ароматную и вкусную крупу.

Отваривание гречки без дополнительного перебирания

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Даже в гречке из пачки может быть много разнообразного мусора. Тем более в той крупе, которая стоит в открытом контейнере в магазине. Поэтому продукт обязательно требуется дополнительно перебрать вручную. Иначе – вкус готовой каши будет испорчен.

Приготовление гречки без промывания

На гречке в любом случае есть пыль. Даже тогда, когда вы ее не замечаете. Поэтому, ее обязательно нужно смыть теплой проточной водой. Такое действие можно сделать даже несколько раз. Если вы этого не сделаете – гречка будет иметь горький привкус и очень разварится.

Приготовление отсыревшей гречки, которая долго сохраняется

Если гречка стоит на полке уже очень долго – она может отсыреть. И сразу отваривать этот продукт не стоит, потому что все вкусовые качества уже утрачены. Поэтому перед приготовлением крупу следует прожарить на сковородке.

Длительное отваривание

Крупа, которую варите более 20 минут после закипания, станет сухой и превратится в хамулу. Особенно гречка, которая готовится достаточно быстро. Можно проварить крупу после закипания несколько минут и попробовать.

Приготовление без жиров

Если вы ничем не заправите гречку – она начнет слипаться и получится очень сухой. Крупу невозможно будет есть. Поэтому сразу обязательно добавьте сливочное масло или зажарку на подсолнечном масле.

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