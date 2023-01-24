После того, как огурцы постояли уже некоторое время в погребе – они могут помутнеть, замутиться. Это заметно даже в еще закрытой банке. Вкус у таких овощей тоже испорчен. Они очень мягкие, слишком кислые или горькие. У всех этих явлений есть свои предпосылки. И редакция FoodOboz поможет в них разобраться.

Что может испортить консервированные огурцы

1. Многие хозяйки забывают о замачивании огурцов. На самом деле овощам нужно дать постоять в холодной воде 4-8 часов. Тогда они получатся хрустящими.

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2. Неверный сорт огурцов. Для консервирования лучше использовать свежие огурцы с черными иголочками. Салатные виды не подходят для консервирования. Огурцы с белыми иголочками также не годятся для засолки. Не подходят огурцы с горечью.

3. Заливка огурцов водой из крана. Это ошибочное решение, ведь такая вода хлорированая. Лучше всего использовать фильтрованную или из колодца.

4. Не простерилизованная посуда. Если крышки или банки будут грязными, – консервация просто испортится. Также образуется очень неприятная и опасная плесень.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, почему консервированные огурцы становятся мягкими.