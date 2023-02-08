Можно варить два разных супа из одинаковых ингредиентов, но вкус их будет совершенно разным. Все потому, что очень важна технология.

Поэтому редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках, которые портят суп, а также как сделать его действительно вкусным и наваристым.

Варить суп только на мясе

Чтобы бульон получился наваристым – его нужно варить на мясе с косточкой. К тому же, жидкость не должна активно кипеть. Если у вас кость, на которой мало мяса – это самый лучший вариант.

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Закрывать крышку во время приготовления

Бульон нужно варить с открытой крышкой, чтобы лишняя жидкость испарилась, а бульон был насыщеннее.

Добавление простой воды

Часто, если суп слишком густой, в него добавляют обычную воду. Но разводить суп лучше бульоном, который можно хранить в замороженном виде и вынимать при необходимости. Можно также сделать овощной отвар, но перед добавлением обязательно довести до кипения.

Отваривание сразу мяса и овощей

Мясной бульон варится достаточно долго. Поэтому если овощи будут долго в нем кипеть – они просто разварятся и будут безвкусными. Нужно постепенно добавлять все компоненты, учитывая время их отваривания и размера. Капуста варится 10-15 минут, а поджарку из моркови и лука нужно бросать уже в самом конце приготовления.

Добавление соли сразу

Если сразу добавить соль – суп будет слишком соленым. Жидкость улетучивается, поэтому специя будет ощущаться больше. Лучше посолить суп в конце приготовления. Или добавить совсем немного соли и уже потом привести по вкусу.

Кушать суп сразу после приготовления

Супу нужно время, что все компоненты соединились и раскрыли полноценный вкус. Поэтому после приготовления следует накрыть суп крышкой и дать ему настояться минут 10.

Делать слишком густой суп

В супе должно быть равномерное количество воды, мяса и овощей, чтобы можно было спокойно зачерпнуть. Иначе, спустя некоторое время, жидкость станет очень густой и превратится в рагу. Если вы решите разбавить блюдо – оно просто потеряет вкус.

Слишком кипятить суп

Суп должен постоянно вариться на умеренном огне. Если сделать сильный – компоненты разварятся и бульон будет мутным.

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