Что может испортить ваш борщ: никогда не готовьте так блюдо
В Украине нет хозяйки, которая бы не готовила борщ. Но блюдо далеко не всегда получается идеальным. Бульон может быть мутным, не ярким и пресным. Все это из-за ряда ошибок.
Поэтому редакция Foodoboz расскажет, на что следует обращать особое внимание во время приготовления борща. Если проигнорировать эти моменты – блюдо получится невкусным.
Приготовление свеклы в бульоне
Очень часто бывает, что свеклу целиком кладут в бульон в очищенном виде. Но это грубая ошибка, потому что борщ получится коричневым и горьким. Продукт обязательно нужно измельчить и пожарить.
Приготовление борща без кислоты
Не забудьте добавить к свекольной зажарке сок лимона или уксус. Именно с помощью этих ингредиентов овощ будет иметь насыщенный и красивый рубиновый цвет.
Мало мяса
У вас не получится вкусный борщ, если в нем будет мало мяса. Именно этот ингредиент делает бульон наваристым и ароматным. Обязательно используйте ребрышки или другую часть тушки с костью.
Приготовление бульона без процеживания
Снять пену и процедить бульон – это совсем разные вещи. Обязательно пропустите отвар через сито или марлю, чтобы в блюде не было оседающих на дно волокон.
Капуста к картофелю
Не нужно добавлять одновременно капусту и картофель, если вы не хотите получить хамулу. Капуста готовится побыстрее, поэтому ее нужно класть позже.
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