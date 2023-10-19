В Украине нет хозяйки, которая бы не готовила борщ. Но блюдо далеко не всегда получается идеальным. Бульон может быть мутным, не ярким и пресным. Все это из-за ряда ошибок.

Поэтому редакция Foodoboz расскажет, на что следует обращать особое внимание во время приготовления борща. Если проигнорировать эти моменты – блюдо получится невкусным.

Приготовление свеклы в бульоне

Очень часто бывает, что свеклу целиком кладут в бульон в очищенном виде. Но это грубая ошибка, потому что борщ получится коричневым и горьким. Продукт обязательно нужно измельчить и пожарить.

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Приготовление борща без кислоты

Не забудьте добавить к свекольной зажарке сок лимона или уксус. Именно с помощью этих ингредиентов овощ будет иметь насыщенный и красивый рубиновый цвет.

Мало мяса

У вас не получится вкусный борщ, если в нем будет мало мяса. Именно этот ингредиент делает бульон наваристым и ароматным. Обязательно используйте ребрышки или другую часть тушки с костью.

Приготовление бульона без процеживания

Снять пену и процедить бульон – это совсем разные вещи. Обязательно пропустите отвар через сито или марлю, чтобы в блюде не было оседающих на дно волокон.

Капуста к картофелю

Не нужно добавлять одновременно капусту и картофель, если вы не хотите получить хамулу. Капуста готовится побыстрее, поэтому ее нужно класть позже.

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