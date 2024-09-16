Каждый человек имеет свой способ взбивания яиц для омлета. Некоторые заранее сбивают в миске, а кто-то перемешивают прямо на горячей сковородке. Но есть один важный нюанс, который может просто испортить яичницу.

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Редакция FoodOboz расскажет о том, что может испортить омлет. Все дело только в одном ингредиенте.

Многие люди, во время приготовления омлета, любят добавлять в смесь немного молока. Но это большая ошибка. Именно такое действие может сделать ваш будущий омлет резиновым.

Все, что делает этот ингредиент, это придает влажности. Если вы хотите получить нежный омлет – нужно выбрать правильную основу для жарки.

На чем лучше жарить омлет

Лучше жарить омлет на сливочном масле. Его нужно совсем чуть-чуть разогреть на сковородке, а затем вылить яйца. Сначала продукт нужно немного перемешать, а затем свернуть лопаткой.

Также яйца можно процедить, чтобы разбить белки. Затем их нужно готовить на очень слабом огне.

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