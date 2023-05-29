Суп, приготовленный из одних и тех же компонентов, может получиться совершенно разным. Все потому, что на вкус блюда очень влияет температура, а также последовательность добавления всех компонентов. Все это многие люди делают неправильно.

Редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках, которые допускают при приготовлении супа. Только исправив их, вы сможете приготовить действительно вкусное блюдо.

Слишком активное кипение

Очень важно, чтобы суп варился на среднем огне. По времени это получится дольше, но именно тогда вы получите действительно вкусное блюдо. При активном кипении все компоненты теряют аромат. и суп будет похож на хамулу.

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Добавление сразу всех овощей

Приготовление каждого компонента зависит от размера нарезки. Большие кусочки варятся дольше, а меньшие – быстрее. Поэтому класть все в бульон нужно постепенно, чтобы каждый компонент получился вкусным.

Неправильное время добавления ингредиентов

Если вы кладете макароны в суп сначала – они просто разварятся. Поэтому следует помнить, что их, а также любую крупу нужно добавлять в суп за 15 минут до завершения приготовления. Уже отварное мясо также следует оставить на конец. А овощи наоборот нужно добавлять сначала.

Добавление специй

Если вы добавляете специи в суп в начале приготовление – это ошибка. Лучше оставить специи на конец. Или добавить их уже после того, как вы выключили огонь. Только в таком случае блюдо получится насыщенным и ароматным.

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