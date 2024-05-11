Обычные отварные яйца являются незаменимым компонентом во многих блюдах. И, казалось бы, подобный продукт очень просто готовится. Но есть одно действие, которое очень часто допускают во время отваривания яиц – вкус очень портится.

Редакция FoodOboz расскажет, как варить яйца ни в коем случае нельзя. Обратите особое внимание на этот немаловажный момент.

Что нельзя делать во время отваривания яиц

Очень важно не давать яйцам очень активно кипеть. От этого разрушается белок, может потрескаться скорлупа. Само яйцо станет очень тугим, что довольно невкусно.

Видео дня

Как лучше варить яйца

1. Поместите яйца в холодную воду.

2. Поставьте на огонь.

3. После появления первых пузырьков – выключите воду.

4. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте продукт еще на время в воде.

5. Если хочет получить плотное яйцо – оставьте на 10-15 минут. Для того, чтобы желток внутри был немного жидким – достаточно 7-9 минут.

6. В таких условиях яйца точно сварятся.

Как выглядит яйцо, если оно переварено:

1. Желток очень тугой, имеет зеленоватый оттенок.

2. Белок очень помутневший, может иметь пятна коричневого цвета.

3. Скорлупа трескается.

4. Из белка выделяются хлопья.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: