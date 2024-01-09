Что можно быстро приготовить из кисломолочного сыра вместо сырников: все гораздо проще
Сырники не всегда получается приготовить действительно вкусными и привлекательными – тесто растекается, горит, хорошо не прожаривается. А если у вас есть много кисломолочного творога и с ним нужно что-то быстро сделать – приготовьте такие оладьи. Они очень простые и точно выйдут у всех.
Идея приготовления быстрых оладий из кисломолочного сыра опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram. Изделия достаточно долго остаются свежими.
Ингредиенты:
- 350 г кисломолочного творога 5% жирности
- 4 яйца
- 100 мл молока
- 3 ст.л. масла
- 200 г муки
- 0,5 ч.л. соды
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 3 ст.л. сахара
- 1 ст.л. ванильного сахара
- щепотка соли
Способ приготовления:
1. В миске смешать все сухие ингредиенты – муку, соду, разрыхлитель, соль, сахар и ванильный сахар.
2. В отдельную миску всыпать кисломолочный творог, растительное масло, яйца и молоко.
3. Взбить погружным блендером до однородной массы.
4. Всыпать сухие ингредиенты и перемешать.
5. Не смешивайте слишком долго до соединения всех ингредиентов.
6. Разогреть сковороду и выложить по 1 ст. теста.
7. Жарить на сухой сковороде по 3-4 минуты с обеих сторон. Так повторяем со всем тестом
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