Что можно быстро приготовить из кисломолочного сыра вместо сырников: все гораздо проще

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,3 т.
Что можно быстро приготовить из кисломолочного сыра вместо сырников: все гораздо проще

Сырники не всегда получается приготовить действительно вкусными и привлекательными – тесто растекается, горит, хорошо не прожаривается. А если у вас есть много кисломолочного творога и с ним нужно что-то быстро сделать – приготовьте такие оладьи. Они очень простые и точно выйдут у всех.

Идея приготовления быстрых оладий из кисломолочного сыра опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram. Изделия достаточно долго остаются свежими.

Что можно быстро приготовить из кисломолочного сыра вместо сырников: все гораздо проще

Ингредиенты:

  • 350 г кисломолочного творога 5% жирности
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  • 4 яйца
  • 100 мл молока
  • 3 ст.л. масла
  • 200 г муки
  • 0,5 ч.л. соды
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 3 ст.л. сахара
  • 1 ст.л. ванильного сахара
  • щепотка соли

Способ приготовления:

Что можно быстро приготовить из кисломолочного сыра вместо сырников: все гораздо проще

1. В миске смешать все сухие ингредиенты – муку, соду, разрыхлитель, соль, сахар и ванильный сахар.

2. В отдельную миску всыпать кисломолочный творог, растительное масло, яйца и молоко.

Что можно быстро приготовить из кисломолочного сыра вместо сырников: все гораздо проще

3. Взбить погружным блендером до однородной массы.

4. Всыпать сухие ингредиенты и перемешать.

Что можно быстро приготовить из кисломолочного сыра вместо сырников: все гораздо проще

5. Не смешивайте слишком долго до соединения всех ингредиентов.

6. Разогреть сковороду и выложить по 1 ст. теста.

Что можно быстро приготовить из кисломолочного сыра вместо сырников: все гораздо проще

7. Жарить на сухой сковороде по 3-4 минуты с обеих сторон. Так повторяем со всем тестом

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