Сырники не всегда получается приготовить действительно вкусными и привлекательными – тесто растекается, горит, хорошо не прожаривается. А если у вас есть много кисломолочного творога и с ним нужно что-то быстро сделать – приготовьте такие оладьи. Они очень простые и точно выйдут у всех.

Идея приготовления быстрых оладий из кисломолочного сыра опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram. Изделия достаточно долго остаются свежими.

Ингредиенты:

350 г кисломолочного творога 5% жирности

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4 яйца

100 мл молока

3 ст.л. масла

200 г муки

0,5 ч.л. соды

1 ч.л. разрыхлителя

3 ст.л. сахара

1 ст.л. ванильного сахара

щепотка соли

Способ приготовления:

1. В миске смешать все сухие ингредиенты – муку, соду, разрыхлитель, соль, сахар и ванильный сахар.

2. В отдельную миску всыпать кисломолочный творог, растительное масло, яйца и молоко.

3. Взбить погружным блендером до однородной массы.

4. Всыпать сухие ингредиенты и перемешать.

5. Не смешивайте слишком долго до соединения всех ингредиентов.

6. Разогреть сковороду и выложить по 1 ст. теста.

7. Жарить на сухой сковороде по 3-4 минуты с обеих сторон. Так повторяем со всем тестом

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