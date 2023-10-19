Что можно быстро приготовить к чаю для гостей: рецепт печенья за 20 минут
Для того чтобы дома всегда было что-то к чаю – приготовьте печенье. Оно может быть очень простое, но, вместе с тем, хрустящее и сладкое. И выпекается всего 20 минут.
Идея приготовления быстрого домашнего печенья за 20 минут опубликована на странице фудблогера с ником twins.mom.8 в Instagram. В составе есть ароматная корица, сушеный имбирь, а также можно добавить сушеную клюкву.
Ингредиенты:
- сливочное масло – 60 грамм
- сахар – 80 грамм
- яйца – 1 шт
- молоко – 2 ст.л.
- мука – 150 грамм
- имбирь сушеный – 1/3 чайной ложки
- ванилин
- по желанию горстка сушеной клюквы, тростниковый (или обычный) сахар и корица для посыпки
Способ приготовления:
1. Мягкое сливочное масло взбить миксером с сахаром.
2. Добавить яйцо и снова хорошо взбить.
3. Влить молоко, имбирь и ванилин, взбить.
4. Всыпать муку и перемешать в однородную консистенцию.
5. Можно добавить сушеную клюкву.
6. Руки немного смазать растительным маслом и из теста сформировать шарики (до 2 см в диаметре).
7. Выложить на пергамент (можно наложить с помощью кондитерского рукава).
8. Шарики немного разомнуть и вилкой сделать "полоски".
9. По желанию присыпать сахаром и корицей.
10. Выпекать при температуре 210 градусов 15-20 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: