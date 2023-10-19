Для того чтобы дома всегда было что-то к чаю – приготовьте печенье. Оно может быть очень простое, но, вместе с тем, хрустящее и сладкое. И выпекается всего 20 минут.

Идея приготовления быстрого домашнего печенья за 20 минут опубликована на странице фудблогера с ником twins.mom.8 в Instagram. В составе есть ароматная корица, сушеный имбирь, а также можно добавить сушеную клюкву.

Ингредиенты:

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сливочное масло – 60 грамм

сахар – 80 грамм

яйца – 1 шт

молоко – 2 ст.л.

мука – 150 грамм

имбирь сушеный – 1/3 чайной ложки

ванилин

по желанию горстка сушеной клюквы, тростниковый (или обычный) сахар и корица для посыпки

Способ приготовления:

1. Мягкое сливочное масло взбить миксером с сахаром.

2. Добавить яйцо и снова хорошо взбить.

3. Влить молоко, имбирь и ванилин, взбить.

4. Всыпать муку и перемешать в однородную консистенцию.

5. Можно добавить сушеную клюкву.

6. Руки немного смазать растительным маслом и из теста сформировать шарики (до 2 см в диаметре).

7. Выложить на пергамент (можно наложить с помощью кондитерского рукава).

8. Шарики немного разомнуть и вилкой сделать "полоски".

9. По желанию присыпать сахаром и корицей.

10. Выпекать при температуре 210 градусов 15-20 минут.

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