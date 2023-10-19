Что можно быстро приготовить к чаю для гостей: рецепт печенья за 20 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
2,7 т.
Что можно быстро приготовить к чаю для гостей: рецепт печенья за 20 минут

Для того чтобы дома всегда было что-то к чаю – приготовьте печенье. Оно может быть очень простое, но, вместе с тем, хрустящее и сладкое. И выпекается всего 20 минут.

Идея приготовления быстрого домашнего печенья за 20 минут опубликована на странице фудблогера с ником twins.mom.8 в Instagram. В составе есть ароматная корица, сушеный имбирь, а также можно добавить сушеную клюкву.

Что можно быстро приготовить к чаю для гостей: рецепт печенья за 20 минут

Ингредиенты:

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  • сливочное масло – 60 грамм
  • сахар – 80 грамм
  • яйца – 1 шт
  • молоко – 2 ст.л.
  • мука – 150 грамм
  • имбирь сушеный – 1/3 чайной ложки
  • ванилин
  • по желанию горстка сушеной клюквы, тростниковый (или обычный) сахар и корица для посыпки

Способ приготовления:

Что можно быстро приготовить к чаю для гостей: рецепт печенья за 20 минут

1. Мягкое сливочное масло взбить миксером с сахаром.

2. Добавить яйцо и снова хорошо взбить.

3. Влить молоко, имбирь и ванилин, взбить.

Что можно быстро приготовить к чаю для гостей: рецепт печенья за 20 минут

4. Всыпать муку и перемешать в однородную консистенцию.

5. Можно добавить сушеную клюкву.

6. Руки немного смазать растительным маслом и из теста сформировать шарики (до 2 см в диаметре).

Что можно быстро приготовить к чаю для гостей: рецепт печенья за 20 минут

7. Выложить на пергамент (можно наложить с помощью кондитерского рукава).

8. Шарики немного разомнуть и вилкой сделать "полоски".

9. По желанию присыпать сахаром и корицей.

Что можно быстро приготовить к чаю для гостей: рецепт печенья за 20 минут

10. Выпекать при температуре 210 градусов 15-20 минут.

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