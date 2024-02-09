Лучше всего для обеда подходят ленивыепироги. Можно совместить разнообразную начинку, которую нужно просто выложить на тесто. Будет особенно быстро, если у вас есть слоеное – оно идеально подходит для того, чтобы сделать кош.

Как приготовить кош из слоеного теста на обед рассказала фудблогер Дария с ником recepti_dariko в Instagram. Начинка получается очень сочной.

Ингредиенты для начинки:

моцарелла – 100 г и твердый сыр – 50 г (по желанию)

филе – 1 шт

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шпинат – 100 г

перец, соль

сливочное масло – 30 г

соль, перец, сухой чеснок

Ингредиенты для заливки:

яйца – 2 шт

сливки 20% – 200 мл

соль, перец, мускатный орех

Способ приготовления:

1. Тесто раскатайте, выложите в форму 23-24 см смазанную маслом или на пергамент. Сделать проколы вилкой.

2. Вымыть и просушить шпинат. Растопить сливочное масло, пропарить порезанный шпинат несколько минут. Отложить в сторону.

3. На той же сковороде обжарить филе, порезанное кубиком, посолить, поперчить, добавить сухой чеснок. Помешивая, жарить 7 минут.

4. Для заливки соединить яйца, сливки, соль, перец, мускатный орех, взбить блендером.

5. На тесто выложить нарезанную или потертую моцареллу, сверху шпинат, затем филе. Залить заливкой и посыпать тертым сыром по желанию.

6. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 35 минут.

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