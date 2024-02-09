Что можно быстро приготовить на обед, чтобы было сытно: элементарный киш с курицей и шпинатом
Лучше всего для обеда подходят ленивыепироги. Можно совместить разнообразную начинку, которую нужно просто выложить на тесто. Будет особенно быстро, если у вас есть слоеное – оно идеально подходит для того, чтобы сделать кош.
Как приготовить кош из слоеного теста на обед рассказала фудблогер Дария с ником recepti_dariko в Instagram. Начинка получается очень сочной.
Ингредиенты для начинки:
- моцарелла – 100 г и твердый сыр – 50 г (по желанию)
- филе – 1 шт
- шпинат – 100 г
- перец, соль
- сливочное масло – 30 г
- соль, перец, сухой чеснок
Ингредиенты для заливки:
- яйца – 2 шт
- сливки 20% – 200 мл
- соль, перец, мускатный орех
Способ приготовления:
1. Тесто раскатайте, выложите в форму 23-24 см смазанную маслом или на пергамент. Сделать проколы вилкой.
2. Вымыть и просушить шпинат. Растопить сливочное масло, пропарить порезанный шпинат несколько минут. Отложить в сторону.
3. На той же сковороде обжарить филе, порезанное кубиком, посолить, поперчить, добавить сухой чеснок. Помешивая, жарить 7 минут.
4. Для заливки соединить яйца, сливки, соль, перец, мускатный орех, взбить блендером.
5. На тесто выложить нарезанную или потертую моцареллу, сверху шпинат, затем филе. Залить заливкой и посыпать тертым сыром по желанию.
6. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 35 минут.
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