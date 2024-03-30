Кукурузная каша вкусная в горячем виде. Холодные остатки, как правило, отправляют в мусорку. Но не стоит торопиться это делать. Кашу можно использовать для приготовления другого полноценного блюда.

Идея приготовления запеканки из остатков кукурузной каши опубликована на странице фудблогера с ником mami.davii в Instagram. Понадобится всего 3 ингредиента.

Ингредиенты:

кукурузная каша – 3 ст.л.

яйца – 1 шт.

яблоки – 1 шт. (можно добавить еще тыквы)

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Способ приготовления:

1. Яблоки почистить и порезать.

2. Смешать все ингредиенты.

3. Сбить в блендере.

4. Дать настояться 10 минут.

5. Готовить на пару 30 минут.

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