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Что можно приготовить из остатков кукурузной каши: очень простое блюдо, которое понравится детям
Кукурузная каша вкусная в горячем виде. Холодные остатки, как правило, отправляют в мусорку. Но не стоит торопиться это делать. Кашу можно использовать для приготовления другого полноценного блюда.
Идея приготовления запеканки из остатков кукурузной каши опубликована на странице фудблогера с ником mami.davii в Instagram. Понадобится всего 3 ингредиента.
Ингредиенты:
- кукурузная каша – 3 ст.л.
- яйца – 1 шт.
- яблоки – 1 шт. (можно добавить еще тыквы)
Способ приготовления:
1. Яблоки почистить и порезать.
2. Смешать все ингредиенты.
3. Сбить в блендере.
4. Дать настояться 10 минут.
5. Готовить на пару 30 минут.
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