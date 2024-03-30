Что можно приготовить из остатков кукурузной каши: очень простое блюдо, которое понравится детям

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
144
Кукурузная каша

Кукурузная каша вкусная в горячем виде. Холодные остатки, как правило, отправляют в мусорку. Но не стоит торопиться это делать. Кашу можно использовать для приготовления другого полноценного блюда.

Идея приготовления запеканки из остатков кукурузной каши опубликована на странице фудблогера с ником mami.davii в Instagram. Понадобится всего 3 ингредиента.

Что можно приготовить из остатков кукурузной каши: очень простое блюдо, которое понравится детям

Ингредиенты:

  • кукурузная каша – 3 ст.л.
  • яйца – 1 шт.
  • яблоки – 1 шт. (можно добавить еще тыквы)
Видео дня

Способ приготовления:

Что можно приготовить из остатков кукурузной каши: очень простое блюдо, которое понравится детям

1. Яблоки почистить и порезать.

2. Смешать все ингредиенты.

Что можно приготовить из остатков кукурузной каши: очень простое блюдо, которое понравится детям

3. Сбить в блендере.

Что можно приготовить из остатков кукурузной каши: очень простое блюдо, которое понравится детям

4. Дать настояться 10 минут.

Что можно приготовить из остатков кукурузной каши: очень простое блюдо, которое понравится детям

5. Готовить на пару 30 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты