Что можно приготовить из теста фило: быстрое блюдо без заморочки

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Что можно приготовить из теста фило: быстрое блюдо без заморочки

В современной гастрономии тесто фило стало очень популярным продуктом. Оно отлично подходит для приготовления быстрой соленой и сладкой выпечки. А приобрести фило можно в любом магазине.

Идея приготовления роллини из теста фило опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram. Кулинар предлагает два варианта вкусных начинок.

Что можно приготовить из теста фило: быстрое блюдо без заморочки

Ингредиенты:

  • тесто фило – 1 пачка
  • яйца – 1 шт.
  • растопленное сливочное масло – 100 г
  • кунжут и сушеное орегано для посыпки
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Ингредиенты для начинки:

  • отварная курица – 300 г
  • сливочный творог – 150 г
  • моцарелла – 120 г

Ингредиенты для творожной начинки:

  • сливочный творог – 150 г
  • адыгейский сыр – 150 г
  • сулугуни – 150 г

Способ приготовления:

Что можно приготовить из теста фило: быстрое блюдо без заморочки

1. Сначала приготовить начинки: для куриной смешиваем сливочный сыр , порезанную курицу и натертый сыр.

2. Для творожной смешать сливочный, адыгейский творог и натертый сулугуни.

3. Разогреть духовку на 180 градусов (если есть режим конвекции – включить его).

Что можно приготовить из теста фило: быстрое блюдо без заморочки

4. Лист теста фило смазать растопленным сливочным маслом.

5. На два края выложить начинку и завернуть края теста с начинкой в центр.

Что можно приготовить из теста фило: быстрое блюдо без заморочки

6. Переложить на противень застеленный пергаментом.

7. Так повторить со всей внутренностью.

Что можно приготовить из теста фило: быстрое блюдо без заморочки

8. Смазать сверху роллини яйцом и посыпать куриные кунжутом, а сырные сушеным ореганом.

9. Поставить в духовку и выпекать 15 минут.

Что можно приготовить из теста фило: быстрое блюдо без заморочки

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