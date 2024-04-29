Что можно приготовить из теста фило: быстрое блюдо без заморочки
В современной гастрономии тесто фило стало очень популярным продуктом. Оно отлично подходит для приготовления быстрой соленой и сладкой выпечки. А приобрести фило можно в любом магазине.
Идея приготовления роллини из теста фило опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram. Кулинар предлагает два варианта вкусных начинок.
Ингредиенты:
- тесто фило – 1 пачка
- яйца – 1 шт.
- растопленное сливочное масло – 100 г
- кунжут и сушеное орегано для посыпки
Ингредиенты для начинки:
- отварная курица – 300 г
- сливочный творог – 150 г
- моцарелла – 120 г
Ингредиенты для творожной начинки:
- сливочный творог – 150 г
- адыгейский сыр – 150 г
- сулугуни – 150 г
Способ приготовления:
1. Сначала приготовить начинки: для куриной смешиваем сливочный сыр , порезанную курицу и натертый сыр.
2. Для творожной смешать сливочный, адыгейский творог и натертый сулугуни.
3. Разогреть духовку на 180 градусов (если есть режим конвекции – включить его).
4. Лист теста фило смазать растопленным сливочным маслом.
5. На два края выложить начинку и завернуть края теста с начинкой в центр.
6. Переложить на противень застеленный пергаментом.
7. Так повторить со всей внутренностью.
8. Смазать сверху роллини яйцом и посыпать куриные кунжутом, а сырные сушеным ореганом.
9. Поставить в духовку и выпекать 15 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: