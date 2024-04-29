В современной гастрономии тесто фило стало очень популярным продуктом. Оно отлично подходит для приготовления быстрой соленой и сладкой выпечки. А приобрести фило можно в любом магазине.

Идея приготовления роллини из теста фило опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram. Кулинар предлагает два варианта вкусных начинок.

Ингредиенты:

тесто фило – 1 пачка

яйца – 1 шт.

растопленное сливочное масло – 100 г

кунжут и сушеное орегано для посыпки

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Ингредиенты для начинки:

отварная курица – 300 г

сливочный творог – 150 г

моцарелла – 120 г

Ингредиенты для творожной начинки:

сливочный творог – 150 г

адыгейский сыр – 150 г

сулугуни – 150 г

Способ приготовления:

1. Сначала приготовить начинки: для куриной смешиваем сливочный сыр , порезанную курицу и натертый сыр.

2. Для творожной смешать сливочный, адыгейский творог и натертый сулугуни.

3. Разогреть духовку на 180 градусов (если есть режим конвекции – включить его).

4. Лист теста фило смазать растопленным сливочным маслом.

5. На два края выложить начинку и завернуть края теста с начинкой в центр.

6. Переложить на противень застеленный пергаментом.

7. Так повторить со всей внутренностью.

8. Смазать сверху роллини яйцом и посыпать куриные кунжутом, а сырные сушеным ореганом.

9. Поставить в духовку и выпекать 15 минут.

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