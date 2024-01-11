Если у вас осталось немного вчерашней каши, которую никто не хочет есть – ни в коем случае не выбрасывайте продукт. Из него можно сделать очень вкусное полноценное блюдо, которое готовится элементарно – оладьи. Лучше всего для этого рецепта подходит именно кукурузная крупа.

Идея приготовления простых оладий из вчерашней кукурузной каши опубликована на странице фудблогера Лилии с ником twins.mom.8 в Instagram. Особенно такое блюдо понравится детям.

Ингредиенты:

кукурузная каша – 2 ст.л.

брюссельская капуста – 2 шт (можно заменить другой)

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полутвердый сыр – 20 г

перепелиное яйцо ––1 шт

Способ приготовления:

1. Капусту измельчить и добавить в кашу.

2. Сыр натереть мелко.

3. Разбиваем яйцо и тщательно перемешаем.

4. Сформировать руками шарики и слегка прижать.

5. Жарить с двух сторон на капли растительного масла.

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