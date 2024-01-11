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Что можно приготовить из вчерашней каши: блюдо за считанные минуты
Если у вас осталось немного вчерашней каши, которую никто не хочет есть – ни в коем случае не выбрасывайте продукт. Из него можно сделать очень вкусное полноценное блюдо, которое готовится элементарно – оладьи. Лучше всего для этого рецепта подходит именно кукурузная крупа.
Идея приготовления простых оладий из вчерашней кукурузной каши опубликована на странице фудблогера Лилии с ником twins.mom.8 в Instagram. Особенно такое блюдо понравится детям.
Ингредиенты:
- кукурузная каша – 2 ст.л.
- брюссельская капуста – 2 шт (можно заменить другой)
- полутвердый сыр – 20 г
- перепелиное яйцо ––1 шт
Способ приготовления:
1. Капусту измельчить и добавить в кашу.
2. Сыр натереть мелко.
3. Разбиваем яйцо и тщательно перемешаем.
4. Сформировать руками шарики и слегка прижать.
5. Жарить с двух сторон на капли растительного масла.
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