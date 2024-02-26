Что можно приготовить на обед из лаваша: очень сытно и быстро
На кухне всегда должен быть лаваш. Если нужно быстро приготовить обед – такой продукт точно пригодится. В него можно положить любую начинку. Лучше всего подходит курица, а также сыр.
Идея приготовления куриного филе в лаваше опубликована на странице фудблогера Ольги Кобик ( oliakobyk ) в Instagram. удобно сделать такое блюдо в виде челнока.
Ингредиенты:
- лаваш
- куриное филе
- сыр сулугуни
- помидор
- 2 ст.л. сметаны
- 1 ст.л. соевого соуса
- полузубчик чеснока
- соль, специи
Способ приготовления:
1. Лаваш свернуть по бокам и сформировать лодочку.
2. Концы закрепить зубочисткой.
3. Куриное филе разрезать на частицы, посолить, добавить специи и сделать сверху надрезы.
4. В отдельном сосуде смешать сметану, соевый соус, чеснок.
5. Смазать им филе.
6. Мясо положить в челнок, выложить помидор и сверху посыпать сыром.
7. Отправить в духовку на 40 минут.
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