На кухне всегда должен быть лаваш. Если нужно быстро приготовить обед – такой продукт точно пригодится. В него можно положить любую начинку. Лучше всего подходит курица, а также сыр.

Идея приготовления куриного филе в лаваше опубликована на странице фудблогера Ольги Кобик ( oliakobyk ) в Instagram. удобно сделать такое блюдо в виде челнока.

Ингредиенты:

лаваш

куриное филе

сыр сулугуни

помидор

2 ст.л. сметаны

1 ст.л. соевого соуса

полузубчик чеснока

соль, специи

Способ приготовления:

1. Лаваш свернуть по бокам и сформировать лодочку.

2. Концы закрепить зубочисткой.

3. Куриное филе разрезать на частицы, посолить, добавить специи и сделать сверху надрезы.

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4. В отдельном сосуде смешать сметану, соевый соус, чеснок.

5. Смазать им филе.

6. Мясо положить в челнок, выложить помидор и сверху посыпать сыром.

7. Отправить в духовку на 40 минут.

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