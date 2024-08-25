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Что простого и полезного приготовить из капусты: вариант бюджетного блюда
Кексы из капусты – это отличная альтернатива жирным блюдам из мяса. Овощи после выпекания сохраняют всю пользу, блюдо получается очень легким и питательным. Особенно изделия понравятся детям.
Идея приготовления полезных пончиков из капусты и моркови опубликована на странице фудблогера Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram. Мука обязательно должна быть цельнозерновой.
Ингредиенты:
- капуста – 0,5 шт.
- морковь – 1 шт.
- веточки укропа – 2-3 шт.
- яйца – 2 шт.
- мука цельнозерновая – 2 ст.л.
- немного разрыхлителя
- соль и специи: куркума, перец, сушеные помидоры
Способ приготовления:
1. Капусту, морковь, укроп нарезать.
2. Добавить соль и перемешать руками.
3. К овощам добавить яйца, специи и муку.
4. Всё хорошо перемешать.
5. Выложить массу в силиконовую форму.
6. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 25-30 минут (все зависит от формы).
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