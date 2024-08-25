Кексы из капусты – это отличная альтернатива жирным блюдам из мяса. Овощи после выпекания сохраняют всю пользу, блюдо получается очень легким и питательным. Особенно изделия понравятся детям.

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Идея приготовления полезных пончиков из капусты и моркови опубликована на странице фудблогера Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram. Мука обязательно должна быть цельнозерновой.

Ингредиенты:

капуста – 0,5 шт.

морковь – 1 шт.

веточки укропа – 2-3 шт.

яйца – 2 шт.

мука цельнозерновая – 2 ст.л.

немного разрыхлителя

соль и специи: куркума, перец, сушеные помидоры

Способ приготовления:

1. Капусту, морковь, укроп нарезать.

2. Добавить соль и перемешать руками.

3. К овощам добавить яйца, специи и муку.

4. Всё хорошо перемешать.

5. Выложить массу в силиконовую форму.

6. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 25-30 минут (все зависит от формы).

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