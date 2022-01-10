Что нельзя готовить на Маланку, чтобы не отпугнуть счастье: столетние традиции Щедрого вечера

Так сложилось, что в Украине праздник Нового года отмечают дважды: в ночь с 31 декабря на 1 января, а также – с 13 на 14 января. И если в первом случае празднование вызывает ассоциации с "Шубой", оливье, громкими танцами и пением. То во втором – Новый год имеет более религиозное значение и ассоциируется с семьей, разнообразными обрядами и приметами.

Следовательно, 13 января традиционно отмечают Щедрый вечер, или праздник Маланки. Наши предки считали, что от того, насколько "богатым" будет ужин и как именно накрыть стол, будет зависеть благополучие на весь следующий год. Некоторые блюда имели особое значение и без них празднование отнюдь не обходилось.

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Редакция FoodOboz расскажет, какие блюда обязательно следует приготовить на Щедрый вечер, или Маланку, а какие – под запретом.

Самое важное блюдо на праздничном столе в этот вечер – кутья. Именно с нее начиналось приготовление к празднику. Поэтому, кутья должна быть щедрой, "богатой" и не обязательно постной. К ней можно добавлять разнообразные добавки и даже сливки со сметаной. "Богатая" кутья символизирует достаток и благополучие в следующем году.

После кутьи можно переходить к приготовлению других блюд. Обязательной является свинина. Лучше всего будет просто запечь поросенка, или приготовить другие вкусности на основе свинины: студень, колбасу, сало или кровянку.

Также на праздничный новогодний стол можно готовить вареники, блины или пироги. Следует только руководствоваться одним важным правилом: вся пища должна быть сытой, вкусной, а стол – ломиться от деликатесов.

Запрет в блюдах распространяется только на рыбу. Говорят, что счастье может быстро покинуть дом и отплыть из него, как маленькая рыбка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить кутью по-новому с секретным ингредиентом.