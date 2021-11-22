Какие продукты нельзя хранить в холодильнике: отвечает специалист

Если еда хранится в холодильнике, это не значит, что она будет оставаться свежей долгое время. Есть продукты, которым наоборот вредит такая среда. Особенно некоторым овощам и фруктам.

О том, какие продукты не стоит хранить в холодильнике и как это правильно делать, рассказала врач-диетолог Елена Мотова на своей странице в Instagram.

Какие овощи и фрукты не следует хранить в холодильнике

Специалистка отмечает, что лук, чеснок, картофель, баклажаны и авокадо в холодильнике лучше не хранить. Остальные овощи и зелень лучше положить в пакеты, в которые проникает воздух. Что касается фруктов, то не следует хранить в холодильнике груши и бананы.

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Несколько правил хранения продуктов в холодильнике

1. Сырые скоропортящиеся продукты не должны контактировать с готовой пищей. Такие блюда правильно хранить при температуре 0-4 градусов.

2. Самые холодные участки в холодильнике – задняя стенка и нижние полки. Самые теплые – внутри дверцы.

3. Готовые блюда, а также скоропортящиеся следует хранить в контейнерах. Это минимизирует контакт с воздухом и защитит пищу от посторонних запахов.

Авокадо можно приготовить сразу, тогда его не придется класть в холодильник.

Гуакамоле с тунцем от dietologymotova. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

половинка спелого авокадо

тунец в собственном соке – 3 ч. л.

лимонный сок – 1 ч.л

помидоры черри – 2 шт

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Авокадо взбить в пюре, добавить тунец, порезать помидоры.

2. Посолить и добавить лимонный сок, перемешать.

3. Добавить различные сушеные травы и сладкую паприку.

4. Подавать с цельнозерновыми тостами и омлетом.

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