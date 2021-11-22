Какие продукты нельзя хранить в холодильнике: отвечает специалист
Если еда хранится в холодильнике, это не значит, что она будет оставаться свежей долгое время. Есть продукты, которым наоборот вредит такая среда. Особенно некоторым овощам и фруктам.
О том, какие продукты не стоит хранить в холодильнике и как это правильно делать, рассказала врач-диетолог Елена Мотова на своей странице в Instagram.
Какие овощи и фрукты не следует хранить в холодильнике
Специалистка отмечает, что лук, чеснок, картофель, баклажаны и авокадо в холодильнике лучше не хранить. Остальные овощи и зелень лучше положить в пакеты, в которые проникает воздух. Что касается фруктов, то не следует хранить в холодильнике груши и бананы.
Несколько правил хранения продуктов в холодильнике
1. Сырые скоропортящиеся продукты не должны контактировать с готовой пищей. Такие блюда правильно хранить при температуре 0-4 градусов.
2. Самые холодные участки в холодильнике – задняя стенка и нижние полки. Самые теплые – внутри дверцы.
3. Готовые блюда, а также скоропортящиеся следует хранить в контейнерах. Это минимизирует контакт с воздухом и защитит пищу от посторонних запахов.
Авокадо можно приготовить сразу, тогда его не придется класть в холодильник.
Гуакамоле с тунцем от dietologymotova. Опубликовано на странице Instagram.
Ингредиенты:
половинка спелого авокадо
тунец в собственном соке – 3 ч. л.
лимонный сок – 1 ч.л
помидоры черри – 2 шт
соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Авокадо взбить в пюре, добавить тунец, порезать помидоры.
2. Посолить и добавить лимонный сок, перемешать.
3. Добавить различные сушеные травы и сладкую паприку.
4. Подавать с цельнозерновыми тостами и омлетом.
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