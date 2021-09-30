Что не так с рукавом для запекания – как не испортить пищу

Если блюдо приготовленное в рукаве, оно действительно имеет особый вкус, получается в меру жирным, но не сухим. Этому методу отдают предпочтение многие хозяйки, ведь таким образом можно запечь много продуктов. Но с использованием рукава часто возникают проблемы.

Сегодня редакция FoodOboz расскажет о распространенных ошибках, которые допускают во время запекания в рукаве, и как им пользоваться правильно.

Если вы хотите, чтобы у блюда была золотистая корочка, в рукаве его лучше не запекать. Но, если за 10 минут до готовности разрезать рукав и увеличить температуру приготовления, то корочка будет, но блюдо получится такая, как при обычном запекании.

Материал, из которого сделано рукав, предназначенный для высоких температур и не вступает в реакцию с продуктами, но только в том случае, если соблюдать определенные правила:

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3 основных правила запекания блюд в рукаве

1. Не нагревать слишком духовку.

2. Рукав с блюдом должен лежать свободно и не прислоняться к стенкам.

3. Не использовать режим гриля для приготовления в рукаве.

Правильная технология использования рукава для запекания

Отрезать кусок рукава такой длины, чтобы поместились продукты, и, при этом, 20 сантиметров оставались свободными.

Положить продукты внутрь рукава, выпустить воздух.

Закрепить концы с помощью специальных клипс.

Поместить рукав на противень или в форму и ставить в духовку так, чтобы поверхность рукава не сталкивалась с внутренней поверхностью духовки.

Температура запекания не должна превышать 200 градусов, иначе рукав может треснуть.

На рукав не должен попадать прямой огонь.

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