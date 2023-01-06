Что нельзя делать во время застолья на Святвечер: основные суеверия
Традиционно 6 января по юлианскому календарю христиане отмечают Святвечер – день перед Рождеством, или Вечер Рождества Христова, когда верующие занимаются подготовкой к празднику.
В этот день продолжается Рождественский пост и, соответственно, ужин должен быть постным. На стол подают 12 блюд. Такое количество связывают с 12 апостолами Иисуса Христа.
Редакция FoodOboz расскажет об основных традициях и суевериях Сочельника.
Что обязательно должно быть на праздничном столе
Свеча – символизирует веру и принадлежность к Богу.
Соль – символ полноты и гармонии человека с Богом.
Чеснок – символизирует очищение от греха, плодородие и здоровье. Его кладут на четыре угла стола под скатерть, чтобы отогнать от семьи и дома злых духов.
Что нельзя делать в Сочельник
1. Так как в Сочельник продолжается пост, соответственно, запрещено есть мясные и молочные блюда, яйца. Разрешается выпить только немного вина.
2. Блюда нельзя запивать водой – только узваром.
3. Нельзя опаздывать на ужин – весь год проведете вдали от дома.
4. Во время ужина за столом запрещено громко разговаривать и смеяться, а также ругаться и ссориться.
5. Нельзя выходить из-за стола, особенно из дома, пока ужин не завершится.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, какие блюда нельзя готовить на сочельник.