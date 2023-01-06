Традиционно 6 января по юлианскому календарю христиане отмечают Святвечер – день перед Рождеством, или Вечер Рождества Христова, когда верующие занимаются подготовкой к празднику.

В этот день продолжается Рождественский пост и, соответственно, ужин должен быть постным. На стол подают 12 блюд. Такое количество связывают с 12 апостолами Иисуса Христа.

Редакция FoodOboz расскажет об основных традициях и суевериях Сочельника.

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Что обязательно должно быть на праздничном столе

Свеча – символизирует веру и принадлежность к Богу.

Соль – символ полноты и гармонии человека с Богом.

Чеснок – символизирует очищение от греха, плодородие и здоровье. Его кладут на четыре угла стола под скатерть, чтобы отогнать от семьи и дома злых духов.

Что нельзя делать в Сочельник

1. Так как в Сочельник продолжается пост, соответственно, запрещено есть мясные и молочные блюда, яйца. Разрешается выпить только немного вина.

2. Блюда нельзя запивать водой – только узваром.

3. Нельзя опаздывать на ужин – весь год проведете вдали от дома.

4. Во время ужина за столом запрещено громко разговаривать и смеяться, а также ругаться и ссориться.

5. Нельзя выходить из-за стола, особенно из дома, пока ужин не завершится.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какие блюда нельзя готовить на сочельник.