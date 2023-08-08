Консервированные огурцы – закуска, которую любят и умеют готовить практически все хозяйки. Для того, чтобы банки с огурцами не взрывались, нужно их хорошо помыть и обязательно стерилизовать.

Редакция FoodOboz делится полезными советами от кулинаров, которые рассказали, что не стоит добавлять в банки с огурцами, чтобы они были хрустящими и вкусными.

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По мнению кулинаров, именно чеснок может стать причиной испорченных маринованных огурцов. Это не значит, что чеснок не нужно вообще использовать при консервации огурцов, но, нужно использовать немного, чтобы огурцы не стали мягкими!

Кулинары советуют добавлять все же чеснок, но например, на трехлитровую банку достаточно будет 1 зубчика.

Если вы хотите, чтобы огурцы были очень хрустящими и упругими, добавьте обязательно дубовые или смородиновые листья!

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