Что нельзя добавлять в кофе, чтобы он не стал вредным и опасным: топ-3 продукта

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
3,6 т.
Вкусный кофе

Кофе – напиток, который пьют почти все. Но, стоит помнить, что специалисты рекомендуют при каждом приеме кофе пить сколько же воды. И, очень важно – не нужно злоупотреблять напитком, особенно людям с нестабильным артериальны, а также пить его вместо воды утром. 

Сколько можно пить кофе

Редакция FoodOboz делится полезной информацией, что не нужно добавлять в кофе, чтобы напиток не стал опасным. Информация была опубликована в издании Еatthis

Как не испортить кофе
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1. Мед и сахар, сгущенное молоко, мороженое, заменитель сахара 

Это все ненужные для организма углеводы, которые быстро насыщают и при этом так же быстро приводят к набору веса. А также эти продукты разжигают аппетит. 

Кофе со сливками

2. Алкоголь

Алкоголь часто вызывает головную боль, а алкоголь в кофе может быть причиной и проблем с ЖКТ. А также кофе с алкоголем дает дополнительную нагрузку на печень. 

Кофе с коньяком

3. Сиропы, ароматизаторы и молоко 

Ароматизаторы и сиропы практически все искусственные, а также они могут вызывать проблемы с желудком, а также в них очень много сахара.  Молоко ну следует добавлять в кофе, так как даже одна чашка кофе выводит из организма 2-3 г кальция. В кофе можно добавлять молоко или сливки, но только высокой жирности и только в напиток без кофеина!

Кофе с молоком

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