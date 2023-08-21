Кофе – напиток, который пьют почти все. Но, стоит помнить, что специалисты рекомендуют при каждом приеме кофе пить сколько же воды. И, очень важно – не нужно злоупотреблять напитком, особенно людям с нестабильным артериальны, а также пить его вместо воды утром.

Редакция FoodOboz делится полезной информацией, что не нужно добавлять в кофе, чтобы напиток не стал опасным. Информация была опубликована в издании Еatthis.

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1. Мед и сахар, сгущенное молоко, мороженое, заменитель сахара

Это все ненужные для организма углеводы, которые быстро насыщают и при этом так же быстро приводят к набору веса. А также эти продукты разжигают аппетит.

2. Алкоголь

Алкоголь часто вызывает головную боль, а алкоголь в кофе может быть причиной и проблем с ЖКТ. А также кофе с алкоголем дает дополнительную нагрузку на печень.

3. Сиропы, ароматизаторы и молоко

Ароматизаторы и сиропы практически все искусственные, а также они могут вызывать проблемы с желудком, а также в них очень много сахара. Молоко ну следует добавлять в кофе, так как даже одна чашка кофе выводит из организма 2-3 г кальция. В кофе можно добавлять молоко или сливки, но только высокой жирности и только в напиток без кофеина!

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