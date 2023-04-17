Овсянка считается полезным и питательным продуктом. Поэтому едят ее в основном утром. А для того, чтобы разнообразить вкус, в кашу добавляют разнообразные подсластители, орехи, изюм, варенье. Но все это не всегда оказывает положительное влияние на пользу овсянки.

Редакция FoodOboz расскажет о том, какие продукты ни в коем случае нельзя добавлять в овсянку, чтобы не испортить ее. А также о том, какое дополнение выбрать.

Соль

Многие люди предпочитают соленую овсянку. Но именно соль просто уничтожает главное преимущество этого продукта – низкое содержание натрия. Соль только усиливает действие такого вещества.

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Сахар

Овсянку хорошо есть утром, потому что она отлично усваивается организмом и не вызывает резкого повышения уровня сахара, как это бывает со многими продуктами. Поэтому подсластив кашу, вы уничтожаете ее пользу.

Варенье и разнообразные сиропы

Такое же действие оказывают разнообразные сиропы, топинги, варенье. Но кроме сахара, здесь могут быть и консерванты, искусственные красители, что только вредит организму.

Чем можно дополнить овсянку

Очень полезно и вкусно будет добавить:

свежие фрукты (бананы, яблоки)

орехи

тыквенные и подсолнечные семена

сухофрукты (финики, абрикосы)

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