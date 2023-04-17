Что нельзя добавлять в овсянку: каша не будет полезной
Овсянка считается полезным и питательным продуктом. Поэтому едят ее в основном утром. А для того, чтобы разнообразить вкус, в кашу добавляют разнообразные подсластители, орехи, изюм, варенье. Но все это не всегда оказывает положительное влияние на пользу овсянки.
Редакция FoodOboz расскажет о том, какие продукты ни в коем случае нельзя добавлять в овсянку, чтобы не испортить ее. А также о том, какое дополнение выбрать.
Соль
Многие люди предпочитают соленую овсянку. Но именно соль просто уничтожает главное преимущество этого продукта – низкое содержание натрия. Соль только усиливает действие такого вещества.
Сахар
Овсянку хорошо есть утром, потому что она отлично усваивается организмом и не вызывает резкого повышения уровня сахара, как это бывает со многими продуктами. Поэтому подсластив кашу, вы уничтожаете ее пользу.
Варенье и разнообразные сиропы
Такое же действие оказывают разнообразные сиропы, топинги, варенье. Но кроме сахара, здесь могут быть и консерванты, искусственные красители, что только вредит организму.
Чем можно дополнить овсянку
Очень полезно и вкусно будет добавить:
- свежие фрукты (бананы, яблоки)
- орехи
- тыквенные и подсолнечные семена
- сухофрукты (финики, абрикосы)
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