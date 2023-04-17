Что нельзя добавлять в овсянку: каша не будет полезной

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,9 т.
Что нельзя добавлять в овсянку: каша не будет полезной

Овсянка считается полезным и питательным продуктом. Поэтому едят ее в основном утром. А для того, чтобы разнообразить вкус, в кашу добавляют разнообразные подсластители, орехи, изюм, варенье. Но все это не всегда оказывает положительное влияние на пользу овсянки.

Редакция FoodOboz расскажет о том, какие продукты ни в коем случае нельзя добавлять в овсянку, чтобы не испортить ее. А также о том, какое дополнение выбрать.

Соль

 

Многие люди предпочитают соленую овсянку. Но именно соль просто уничтожает главное преимущество этого продукта – низкое содержание натрия. Соль только усиливает действие такого вещества.

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Сахар

Что нельзя добавлять в овсянку: каша не будет полезной

Овсянку хорошо есть утром, потому что она отлично усваивается организмом и не вызывает резкого повышения уровня сахара, как это бывает со многими продуктами. Поэтому подсластив кашу, вы уничтожаете ее пользу.

Варенье и разнообразные сиропы

Что нельзя добавлять в овсянку: каша не будет полезной

Такое же действие оказывают разнообразные сиропы, топинги, варенье. Но кроме сахара, здесь могут быть и консерванты, искусственные красители, что только вредит организму.

Чем можно дополнить овсянку

Что нельзя добавлять в овсянку: каша не будет полезной

Очень полезно и вкусно будет добавить:

  • свежие фрукты (бананы, яблоки)
  • орехи
Что нельзя добавлять в овсянку: каша не будет полезной
  • тыквенные и подсолнечные семена
  • сухофрукты (финики, абрикосы)

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