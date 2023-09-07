У многих людей без хлеба не проходит ни завтрак, ни обед, ни ужин. И, возможно, это очень вкусно, но не всегда безопасно. Есть продукты, с которыми совмещать хлеб даже очень вредно.

Редакция FoodOboz расскажет, с чем хлеб есть нельзя. Откажитесь от такой пищи, если заботитесь о своем организме.

1. Не ешьте хлеб вместе с солеными овощами, квашеной капустой и салатами из фруктов. После того, как вы поедите такие продукты с хлебом у вас, скорее всего, возникнет изжога.

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2.Не ешьте хлеб с вареньем. Такое сочетание многим знакомо с детства. И как бы это ни было вкусно – употребление этой пищи приведет к вздутию. Также есть риск повышения веса.

3. Не совмещайте хлеб с жульеном. Основа этого блюда – это грибы. Они и так являются достаточно тяжелой пищей для желудка. А в сочетании с хлебом такое действие значительно усиливается. Жюльен и так будет достаточно сытным, ведь там есть сливки, а также сыр.

4. Продукты, содержащие крахмал, также не совмещаются с хлебом. Это картофель, макароны, всевозможные каши.

С какими продуктами лучше всего сочетается хлеб

Продукт, который с хлебом наоборот усваивается лучше – это мясо. Но если блюдо достаточно жирное – выбирайте лучше серый хлеб. Сюда можно отнести рыбу.

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