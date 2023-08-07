Что нельзя есть в жару: топ-5 продуктов

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Что нельзя есть в жару: топ-5 продуктов

Когда за окном адская жара – очень трудно собраться и быть продуктивным. А еще больше подавлять состояние может еда, которую вы употребляете. Следует помнить, что некоторые продукты есть в жару категорически нельзя.

Редакция FoodOboz расскажет о том, от какой еды следует отказаться в жару. Есть пять основных продуктов.

Мясо

Белок, который есть в мясе, выделяет много тепла при попадании в организм. Поэтому в жару такой продукт будет очень плохо перевариваться. После употребления мяса вам будет еще жарче.

Что нельзя есть в жару: топ-5 продуктов
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Мороженое и ледяные напитки

Если вы пьете холодные напитки и едите мороженое в жару – они подействуют на очень короткое время. Внутри организма температура поднимется еще сильнее. Поэтому лучше оставить ледяные напитки не на долго при комнатной температуре, а только после этого употреблять.

Что нельзя есть в жару: топ-5 продуктов

Острая еда

Если вы употребляете острую пищу в жару – есть риск того, что организм перегреется. Дело в том, что в такой пище содержится капсаицин, вызывающий прилив жара. Поэтому вы будете ощущать жару особенно сильно.

Смесь специй

Алкоголь

Алкоголь активно выводит жидкость, которая так необходима организму во время жары. Поэтому в дни, когда солнце особенно сильно греет, старайтесь отказаться от таких напитков.

Что нельзя есть в жару: топ-5 продуктов

Мочегонные продукты

В жару старайтесь воздержаться от продуктов, имеющих активное мочегонное действие. Это могут быть газированные напитки, ягоды свежие, сельдерей, всевозможные фрукты.

Что нельзя есть в жару: топ-5 продуктов

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