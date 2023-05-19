Что нельзя сажать рядом с кабачками: овощ будет плохо расти и портиться
Именно сейчас продолжается активный сезон высадки кабачков. За такой культурой достаточно просто ухаживать. Но очень важно посадить кабачки рядом с правильными овощами, чтобы они не препятствовали росту друг друга.
Редакция FoodOboz расскажет, с какими овощами рядом нельзя сажать кабачки. Если придерживаться этих рекомендаций – вы получите свежие качественные плоды, которые активно можно будет использовать для приготовления разнообразных блюд.
Огурцы
Кабачки и огурцы – это овощи из одного семейства. Поэтому им нужно одинаковое количество питательных веществ из почвы. Также, пространство. В результате может возникнуть конкуренция, а также риск того, что плоды будут обмениваться болезнями.
Тыква
Здесь достаточно похожая ситуация на огурцы. Тыква разрастается так же, как кабачок. Культуры начнут взаимодействовать в отрицательном воздействии друг на друга.
Картофель
Картофель – это плод, котрый нуждается в большом количестве питательных веществ. А кабачок будет этому препятствовать. И качественного урожая из обоих этих овощей ждать не стоит.
Помидоры
Помидоры – это довольно специфическая культура, требующая особого ухода: подвязывание. мульчирование. А это все может затенять кабачки, которые растут низко. Также есть риск передачи различных болезней и насекомых.
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