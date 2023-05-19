Именно сейчас продолжается активный сезон высадки кабачков. За такой культурой достаточно просто ухаживать. Но очень важно посадить кабачки рядом с правильными овощами, чтобы они не препятствовали росту друг друга.

Редакция FoodOboz расскажет, с какими овощами рядом нельзя сажать кабачки. Если придерживаться этих рекомендаций – вы получите свежие качественные плоды, которые активно можно будет использовать для приготовления разнообразных блюд.

Огурцы

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Кабачки и огурцы – это овощи из одного семейства. Поэтому им нужно одинаковое количество питательных веществ из почвы. Также, пространство. В результате может возникнуть конкуренция, а также риск того, что плоды будут обмениваться болезнями.

Тыква

Здесь достаточно похожая ситуация на огурцы. Тыква разрастается так же, как кабачок. Культуры начнут взаимодействовать в отрицательном воздействии друг на друга.

Картофель

Картофель – это плод, котрый нуждается в большом количестве питательных веществ. А кабачок будет этому препятствовать. И качественного урожая из обоих этих овощей ждать не стоит.

Помидоры

Помидоры – это довольно специфическая культура, требующая особого ухода: подвязывание. мульчирование. А это все может затенять кабачки, которые растут низко. Также есть риск передачи различных болезней и насекомых.

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