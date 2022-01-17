Что необходимо для того, чтобы удачно засолить сало: рецепт вкусной закуски
Сало – вкусный, сытный традиционный украинский продукт, который можно есть в любом виде: сырым, запекать, жарить, варить и добавлять в разные блюда. Если вы хотите быстро и без лишних хлопот вкусно приготовить сало, то лучшим способом будет просто засолить его. Такое блюдо – идеальная закуска на праздничный стол, а также прекрасное дополнение в ежедневное меню.
Как удачно засолить сало со специями и травами, рассказал популярный шеф-повар Анатолий Добровольский. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
свежее сало – 1,5 кг
соль – 3 ст. л.
куркума – 12 ч. л.
смесь перцев – 1\2 ч. л.
молотый кориандр – 1\2 ч. л.
чеснок – 6-7 зубчиков
паприка – 1\2 с. л.
соевый соус – 3 ст. л.
прованские травы
Способ приготовления:
1. Сало порезать кусками длиной 10-15 см. Сделать в каждом надрезе до кожуры.
2. Смешать все специи, кроме прованских трав, до однородности.
3. Полученной пастой натереть сало со всех сторон и в надрезах.
4. Обкачать сало в прованских травах.
5. Завернуть в пергамент и положить в морозильную камеру на сутки.
Также с таким салом можно приготовить очень вкусные крученики. Рецептом поделился Евгений Клопотенко на своем кулинарном сайте.
Ингредиенты:
сало – 100 г
яйца – 1шт.
вырезка – 250 г
чеснок – 1 зубчик
свежий укроп – 10-12 веточек
манна крупа – 50 г
мука – 50 г
подсолнечное масло – 2-3 ст. л.
чабрец – щепотка
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Мясо хорошо промойте и обсушите на бумажном полотенце.
2. Нарежьте его одинаковыми кусочками и хорошо отбейте.
3. После мяса щедро поперчите и посолите.
4. Начинка: перекрутите сало на мясорубке с чесноком, посолите, добавьте измельченный укроп.
5. Панировка: мука, манка и взбитые яйца.
6. Переложите готовую начинку в мясо, сверните, обваляйте в муке, обмокните в яйца и в манку, обжарьте.
7. Переложите на лист и готовьте в духовке около 15 минут при температуре 180 градусов.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как быстро замариновать сало.