Что необходимо для того, чтобы удачно засолить сало: рецепт вкусной закуски

Сало – вкусный, сытный традиционный украинский продукт, который можно есть в любом виде: сырым, запекать, жарить, варить и добавлять в разные блюда. Если вы хотите быстро и без лишних хлопот вкусно приготовить сало, то лучшим способом будет просто засолить его. Такое блюдо – идеальная закуска на праздничный стол, а также прекрасное дополнение в ежедневное меню.

Как удачно засолить сало со специями и травами, рассказал популярный шеф-повар Анатолий Добровольский. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

свежее сало – 1,5 кг

соль – 3 ст. л.

куркума – 12 ч. л.

смесь перцев – 1\2 ч. л.

молотый кориандр – 1\2 ч. л.

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чеснок – 6-7 зубчиков

паприка – 1\2 с. л.

соевый соус – 3 ст. л.

прованские травы

Способ приготовления:

1. Сало порезать кусками длиной 10-15 см. Сделать в каждом надрезе до кожуры.

2. Смешать все специи, кроме прованских трав, до однородности.

3. Полученной пастой натереть сало со всех сторон и в надрезах.

4. Обкачать сало в прованских травах.

5. Завернуть в пергамент и положить в морозильную камеру на сутки.

Также с таким салом можно приготовить очень вкусные крученики. Рецептом поделился Евгений Клопотенко на своем кулинарном сайте.

Ингредиенты:

сало – 100 г

яйца – 1шт.

вырезка – 250 г

чеснок – 1 зубчик

свежий укроп – 10-12 веточек

манна крупа – 50 г

мука – 50 г

подсолнечное масло – 2-3 ст. л.

чабрец – щепотка

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Мясо хорошо промойте и обсушите на бумажном полотенце.

2. Нарежьте его одинаковыми кусочками и хорошо отбейте.

3. После мяса щедро поперчите и посолите.

4. Начинка: перекрутите сало на мясорубке с чесноком, посолите, добавьте измельченный укроп.

5. Панировка: мука, манка и взбитые яйца.

6. Переложите готовую начинку в мясо, сверните, обваляйте в муке, обмокните в яйца и в манку, обжарьте.

7. Переложите на лист и готовьте в духовке около 15 минут при температуре 180 градусов.

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