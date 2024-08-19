Если вы привыкли есть кофе просто так, отдельно от чего-либо другого, советуем ознакомиться с этим рецептом. Сначала может показаться, что перед вами чрезвычайно удивительное блюдо, состоящее из несочетаемых между собой ингредиентов. Но на самом деле, вы отведаете настоящий взрыв вкусов.

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Фудблогер Валерия Велигура в Instagram рассказала, как приготовить сэндвич с арбузом. Это чрезвычайное блюдо не оставит равнодушным ни одного человека, который решится его отведать.

Ингредиенты

Арбуз

Ферро

Руколо

Бальзамический соус

Способ приготовления

1.Можно готовить как в виде сэндвича, так и канапе.

2. Вырезаем арбуз нужной формы.

3. Выкладываем сверху рукколу.

4. На руколу выкладываем фету и снова кладем слой руколы.

5. Поливаем все бальзамическим соусом и накрываем сверху еще одним ломтиком арбуза.

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