Что необычного приготовить из арбуза, чтобы удивить гостей: рецепт сэндвича

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
996
Что необычного приготовить из арбуза, чтобы удивить гостей: рецепт сэндвича

Если вы привыкли есть кофе просто так, отдельно от чего-либо другого, советуем ознакомиться с этим рецептом. Сначала может показаться, что перед вами чрезвычайно удивительное блюдо, состоящее из несочетаемых между собой ингредиентов. Но на самом деле, вы отведаете настоящий взрыв вкусов.

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Фудблогер Валерия Велигура в Instagram рассказала, как приготовить сэндвич с арбузом. Это чрезвычайное блюдо не оставит равнодушным ни одного человека, который решится его отведать.

Что необычного приготовить из арбуза, чтобы удивить гостей: рецепт сэндвича

Ингредиенты

  • Арбуз
  • Ферро
  • Руколо
  • Бальзамический соус

Способ приготовления

1.Можно готовить как в виде сэндвича, так и канапе.

Что необычного приготовить из арбуза, чтобы удивить гостей: рецепт сэндвича

2. Вырезаем арбуз нужной формы.

3. Выкладываем сверху рукколу.

Что необычного приготовить из арбуза, чтобы удивить гостей: рецепт сэндвича

4. На руколу выкладываем фету и снова кладем слой руколы.

Что необычного приготовить из арбуза, чтобы удивить гостей: рецепт сэндвича

5. Поливаем все бальзамическим соусом и накрываем сверху еще одним ломтиком арбуза.

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