Что необычного приготовить из арбуза, чтобы удивить гостей: рецепт сэндвича
Если вы привыкли есть кофе просто так, отдельно от чего-либо другого, советуем ознакомиться с этим рецептом. Сначала может показаться, что перед вами чрезвычайно удивительное блюдо, состоящее из несочетаемых между собой ингредиентов. Но на самом деле, вы отведаете настоящий взрыв вкусов.
Фудблогер Валерия Велигура в Instagram рассказала, как приготовить сэндвич с арбузом. Это чрезвычайное блюдо не оставит равнодушным ни одного человека, который решится его отведать.
Ингредиенты
- Арбуз
- Ферро
- Руколо
- Бальзамический соус
Способ приготовления
1.Можно готовить как в виде сэндвича, так и канапе.
2. Вырезаем арбуз нужной формы.
3. Выкладываем сверху рукколу.
4. На руколу выкладываем фету и снова кладем слой руколы.
5. Поливаем все бальзамическим соусом и накрываем сверху еще одним ломтиком арбуза.
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