Что нужно добавить в холодец, чтобы он был прозрачным: простые лайфхаки

Холодец считается праздничным блюдом, но если он будет серым, его вряд ли можно будет поставить на стол для гостей. А прозрачный и насыщенный бульон выходит не всегда. Так происходит из-за избытка жира. Но проблему достаточно просто решить.

Лайфхаки, которые помогут приготовить качественный и привлекательный холодец, опубликованы в кулинарном блоге vkusno.recept в Instagram.

Совет №1

Перед тем, как добавить в бульон морковь, ее нужно крупно порезать и обжарить на сухой сковороде – блюдо станет светлее.

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Хитрость №2

В самом конце приготовления нужно добавить в бульон несколько взбитых яичных белков. Белок быстро схватится и вынырнет на поверхность, поднимая с собой все лишнее. Затем просто нужно собрать все шумовкой.

Фудблогер lanas_diet выбирает для приготовления холодца мясо петуха. Он получается очень наваристый, мясистый и вкусный.

Ингредиенты:

Петух

Вода

Лук, морковь – не обязательно

Чеснок

Соль

Способ приготовления:

1. Целого петуха помыть, разделить на части, залить холодной водой и поставить на огонь.

2. Вскипятить, проварить минут 5 и слить, тщательно вымыть кастрюлю и мясо, залить холодной водой, чтобы она покрывала мясо на 2 сантиметра.

3. Довести до кипения и убавить огонь до минимума. Жидкость не должна бурно кипеть – только тогда она будет прозрачной.

4. При необходимости снять пену.

5. Варить 4 часа.

6. Добавить целую сырую луковицу для аромата, а также морковь по желанию.

7. Проварить еще около часа.

8. Выключить, осторожно достать мясо из бульона и разобрать на волокна.

9. В жидкость добавить достаточно много соли (мясо ее впитает) и давленый чеснок.

10.Бульон осторожно перемешать, чтобы соль растворилась и жидкость впиталась ароматом чеснока.

11. Для того чтобы бульон был прозрачным, нужно воспользоваться таким лайфхаком: марлю сложить в несколько слоев, процедить через нее жидкость в графин. Оставить на несколько минут, чтобы жир поднялся на поверхность. Собрать его ложкой, а остатки промокнуть бумажной салфеткой.

12. Мясо разложить в формы и залить процеженным бульоном.

13. Отправить в холодильник для застывания.

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