Булгур – очень полезная и питательная крупа, которая вносит разнообразие в питание. Стоит отметить, что в 100 г крупы содержится 12 г белка, около 2 г жиров, 63 г углеводов и 12 г клетчатки, ее калорийность – 340 ккал. В 100 г приготовленной из булгура каши количество всех указанных ингредиентов примерно в 3 раза меньше.

Диетолог Светлана Фус рассказала в Instagram с чем лучше всего есть булгур, чтобы он был полезным.

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"Полезно в булгур добавлять ягоды, фрукты или зелень, чтобы улучшить вкус блюда и насытить витаминами. Традиционное блюдо из булгура — салат "Табуле", холодная вареная крупа с зеленью и свежими овощами, заправленная лимонным соком и оливковым маслом", – отметила Фус.

Специалист добавила, что одно из преимуществ приготовления блюд из булгура – даже при длительной варке он не разваривается до кашеобразного состояния и не теряет формы, как, например, рис или перловка.

"Напомню, что булгур, как и другие каши, это в первую очередь углеводы. Вы часто слышите, что углеводы лучше есть утром и днем, чтобы запастись энергией для физической и умственной работы и, самое главное, не есть вечером, чтобы не набирать вес. Это лишь отчасти верно. Я бы советовала с вечернего приема пищи убрать в первую очередь простые углеводы – сладкие фрукты и овощи, сухофрукты, мед, сладости. Именно их нужно употреблять в первой половине дня. А вот небольшое количество такой каши, как булгур, съесть на ужин можно!", – подытожила эксперт.

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