Что нужно есть на завтрак, чтобы оставаться весь день сытым: всего лишь один совет

Завтрак – крайне важен прием пищи, благодаря которому вы сможете чувствовать себя бодрыми несколько часов. Как утверждают специалисты, есть утром нужно сытную, вкусную и полезную еду, например, омлеты, каши, сырники, творог, овощные запеканки и даже супы.

Диетолог Лорен Манейкер заявила, что лучший завтрак, который даст вам чувство сытости на несколько часов – исключительно белковый. Это могут быть просто вареные яйца или же омлет, яичница, яйцо пашот.

"Белок полезен не только для наращивания мышечной массы, он также поддерживает чувство сытости и сохраняет его намного дольше. Выбирайте на завтрак всегда яйца, во-первых – это экономичный и питательный продукт, который дает естественный заряд питательных веществ, а также – элементарно готовится", – отметила диетолог.

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Эксперт добавила, что в яйцах всего лишь – 70 калорий в каждом, а также в них много витаминов, минералов и полезных жиров, а также 6 граммов белка. Важно, что в них нет сахара и углеводов, поэтому всегда можно есть тем, кто на диете.

Диетолог советует готовить на завтрак омлет с овощами, сыром и с цельнозерновым хлебом и пить зеленый чай или фрейпфрутовый сок.

Майнейкер также отметила и второй полезный продукт для завтрака и им оказался – йогурт, без добавок и сахара.

"Греческий йогурт является источником белка и кальция, и он действительно содержит живые культуры, которые поддерживают здоровье кишечника, но многие продукты, добавленные в греческий йогурт, могут быть с низким содержанием питательных веществ или с высоким содержанием калорий", – отметила диетолог.

Также она добавила, что ни в коем случаи нельзя портить полезный йогурт мюслями, орехами и медом, чтобы не превратить полезный продукт во вредный.

"Такие добавки, как мюсли и мед, могут превратить полезную для вас еду, такую ​​как греческий йогурт, в сахарную бомбу", – подытожила диетолог.

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