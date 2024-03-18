Что нужно обязательно сделать с гречкой перед отвариванием: не забывайте об этом важном действии

Екатерина Ягович
Лайфхаки
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Что нужно обязательно сделать с гречкой перед отвариванием: не забывайте об этом важном действии

Гречка – это идеальный гарнир на любой случай. Но перед приготовлением такой крупы многие забывают об одном важном действии. Именно эта ошибка портит вкус и текстуру гречки.

Редакция FoodOboz расскажет, что нужно обязательно сделать с гречкой перед отваркой. Не забывайте об этом.

Что нужно обязательно сделать с гречкой перед отвариванием: не забывайте об этом важном действии

Всегда промывайте гречку перед отваркой. Почему это так важно?

1. Вы не можете знать, как транспортировалась крупа. А это может быть при совершенно разных условиях. Поэтому лучше промыть гречку от всевозможного мусора.

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Что нужно обязательно сделать с гречкой перед отвариванием: не забывайте об этом важном действии

2. Для того чтобы гречка хорошо хранилась, производители часто обрабатывают ее разнообразной химией. Поэтому промывка поможет уберечь ваш организм от попадания вредных веществ.

3. В сырой гречке содержится фитиновая кислота, которая негативно влияет на вкус. Поэому ее обязательно нужно смывать.

Что нужно обязательно сделать с гречкой перед отвариванием: не забывайте об этом важном действии

Как правильно промывать гречку

1. Необходимое количество гречки высыпать в кастрюлю.

2. Залить проточной холодной водой.

Что нужно обязательно сделать с гречкой перед отвариванием: не забывайте об этом важном действии

3. Прополоскать.

4. Изменять воду, пока следующая вода не будет прозрачной.

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