Гречка – это идеальный гарнир на любой случай. Но перед приготовлением такой крупы многие забывают об одном важном действии. Именно эта ошибка портит вкус и текстуру гречки.

Редакция FoodOboz расскажет, что нужно обязательно сделать с гречкой перед отваркой. Не забывайте об этом.

Всегда промывайте гречку перед отваркой. Почему это так важно?

1. Вы не можете знать, как транспортировалась крупа. А это может быть при совершенно разных условиях. Поэтому лучше промыть гречку от всевозможного мусора.

Видео дня

2. Для того чтобы гречка хорошо хранилась, производители часто обрабатывают ее разнообразной химией. Поэтому промывка поможет уберечь ваш организм от попадания вредных веществ.

3. В сырой гречке содержится фитиновая кислота, которая негативно влияет на вкус. Поэому ее обязательно нужно смывать.

Как правильно промывать гречку

1. Необходимое количество гречки высыпать в кастрюлю.

2. Залить проточной холодной водой.

3. Прополоскать.

4. Изменять воду, пока следующая вода не будет прозрачной.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: