Что можно приготовить утром 1 января: легкое блюдо из остатков праздничного стола
Утро 1 января может быть разным: кто-то переест, перепьет или просто не выспится. Тем не менее остатки мясных нарезок, котлет и салатов ох как не хочется доедать. И выбросить жалко. Ситуацию спасет самый простой в приготовлении пирог. Тесто – готово бездрожжевое, начинка – все, что останется на столе после празднования.
Рецептом пирога поделилась фудблогер Елена Фенцик. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
слоеное бесдрожжевое тесто – 300 г
сладкий перец – 1 шт
лук – 1 шт
ветчина – 250 г
сыр – 100 г
сыр сливочный – 100 г
сливки 10-20% – 150 мл
яйца – 3 шт
мука – 1 ст. л.
соль, перец
Способ приготовления:
1. Слоеное тесто раскатать в форме круга и застелить его в жаропрочную форму. Поставить в холодильник, пока готовится начинка.
2. Приготовление начинки. Лук нарезать полукольцами, перец тонкими полосками.
3. Обжарить сначала лук в течение 3-4 минут, затем – течение 3-4 минут. Посолить и поперчить.
4. Ветчину порезать кубиками, сыр натереть на терке.
5. Обжаренные овощи положить в миску. Добавить сливки, два вида творога и яйца. Перемешайте и выложите начинку на тесто.
6. Выпекать при температуре 180 градусов 30-40 минут.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какой суп следует приготовить 1 января.