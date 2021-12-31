Что можно приготовить утром 1 января: легкое блюдо из остатков праздничного стола

Утро 1 января может быть разным: кто-то переест, перепьет или просто не выспится. Тем не менее остатки мясных нарезок, котлет и салатов ох как не хочется доедать. И выбросить жалко. Ситуацию спасет самый простой в приготовлении пирог. Тесто – готово бездрожжевое, начинка – все, что останется на столе после празднования.

Рецептом пирога поделилась фудблогер Елена Фенцик. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

слоеное бесдрожжевое тесто – 300 г

сладкий перец – 1 шт

лук – 1 шт

ветчина – 250 г

сыр – 100 г

сыр сливочный – 100 г

сливки 10-20% – 150 мл

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яйца – 3 шт

мука – 1 ст. л.

соль, перец

Способ приготовления:

1. Слоеное тесто раскатать в форме круга и застелить его в жаропрочную форму. Поставить в холодильник, пока готовится начинка.

2. Приготовление начинки. Лук нарезать полукольцами, перец тонкими полосками.

3. Обжарить сначала лук в течение 3-4 минут, затем – течение 3-4 минут. Посолить и поперчить.

4. Ветчину порезать кубиками, сыр натереть на терке.

5. Обжаренные овощи положить в миску. Добавить сливки, два вида творога и яйца. Перемешайте и выложите начинку на тесто.

6. Выпекать при температуре 180 градусов 30-40 минут.

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